Wanda Nara: "Por eso Shakira se separó de Piqué"

Tras el lanzamiento del álbum "Las Mujeres ya no Lloran", Shakira ha vuelto a estar en boca de muchos.

Wanda Nara, modelo argentina y pareja sentimental de Mauro Icardi, habló de la ruptura de Shakira y Piqué ahora que se ha lanzado el álbum "Las mujeres ya no lloran".

Las declaraciones ocurrieron en el programa Olga al vivo, que habla de farándula internacional. Bajo este marco, la modelo argentina indicó los motivos por los que cree que no funcionó la relación entre Shakira y el exfutbolista.

Según Nara, tuvo mucho peso las dificultades que tiene ser la pareja de un hombre en el mundo del deporte.

"Hay mil cosas. Se tienen que realizar para poder tener la posibilidad de decirles 'un besito, me voy'. Y, si se quieren quedar, está bien, pero se quedan porque no tienen otra cosa (...) Están acostumbradas a la fiesta, a los eventos, a tener el dinero... Pero sin él no eres nada. Están vacías.", explicó la argentina.

Sin embargo, Nara detalla que Shakira no actúa como una "esposa trofeo", y que no es común para su actitud simplemente sentarse a ver el éxito del hombre con el que salga, sino que se interesa por su progreso individual.

"Por eso Shakira se separó de Piqué. La mujer tiene que trabajar, tiene que hacer algo, no digo que no sea famosa, pero hay mil cosas", declaró la modelo.

Además de esto, expuso que "la mujer del futbolista ocupa un lugar muy importante, porque no sale, no tiene fiesta, no pueden hacer esto o lo otro", explicó, por lo que "estárían en casa tomándose un mate".

Explicó que "las mujeres de los jugadores están con su 'peor es nada' porque después de eso... Estás con un mega crac por más que te cague, ¿con quién vas a ir? (...) Si nunca trabajaste, si nunca hiciste otra cosa, si nunca saliste de tu casa... Y bueno, me hago la que olvido", detalló Nara.

Dijo que no es el estilo de vida que le gustaría que sus hijas vivieran. "También está bueno que la mujer sea la que sale, es un ejemplo que, si tienes hijos, les das. Si hoy viene mi hija Francesca y me dice que se enamoró de un mega crac y se va a vivir a Hungría, me muero como madre. Tantos colegios y educación para que se quede en casa esperando", indicó la modelo.

*Con información de Infobae y El Tiempo