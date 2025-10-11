Montéz de Durango apoya a la comunidad migrante con donación

-

Con este acto, Montéz de Durango honra sus raíces y demuestra su cariño por su gente.

La banda regional mexicana que se especializa en el género duranguense devolverá un poco el cariño y apoyo que sus fanáticos le han brindado a lo largo de los años.

La agrupación duranguense dona sus ganancias para apoyar a familias afectadas por redadas migratorias. (Foto: X)

Montéz de Durango donará sus recientes ganancias a asociaciones, en beneficio de la gente mexicana y los latinos que se encuentran en riesgo por las redadas en Estados Unidos contra ellos.

"Ante las recientes redadas contra nuestra comunidad migrante, alzamos la voz y nos solidarizamos con todas las familias afectadas", comenta la agrupación en un comunicado.

El grupo regional mexicano alza la voz en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos. (Foto: Instagram)

"Sin buscar protagonismo, destinaremos los ingresos de nuestras presentaciones del fin de semana pasado para apoyar a familias, vendedores ambulantes y personas detenidas que enfrentan gastos legales", añade el grupo duranguense.

Los integrantes invitan a sus seguidores y más artistas a participar e impulsar esta iniciativa, con el objetivo de causar un impacto significativo para las personas que han sido deportadas.