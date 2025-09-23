Un motivado Real Madrid busca mantener el invicto en Levante

-

Real Madrid aspira este martes frente al Levante, en la jornada 6 de la Liga, mantener el invicto esta temporada, propulsado por una solidez defensiva inédita en las últimas temporadas, gracias en buena parte al regreso a las canchas del central brasileño Militao.

En este inicio de curso están destacando dos cosas en el Real Madrid de Xabi Alonso: los goles de Kylian Mbappé, autor ya de cinco tantos en el torneo local y dos en el estreno de Champions ante el Marsella, y la defensa.

En seis partidos disputados esta temporada, el Madrid ha dejado a cero su portería en la mitad de ellos y en los otros tres no ha encajado más de un gol.

En esa nueva defensa del Real Madrid destacan dos de los fichajes de esta temporada, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, pero también el regreso a su mejor nivel de Militao, que en las dos últimas temporadas ha tenido que superar dos lesiones largas en ambas rodillas.

¡A seguir con la racha! pic.twitter.com/hdFiWAqMbV — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 22, 2025

Central clave

Junto al joven Huijsen, Militao forma un sólido eje central en la defensa blanca y, como demostró el pasado sábado frente al español, puede ser un arma ofensiva, ya sea en el juego aéreo o con su potente disparo.

Cuando el choque contra el Espanyol en el Santiago Bernabéu entró en una dinámica monótona, Militao desatascó el partido con un latigazo desde 30 metros para abrir el marcador.

"Ha sido un gol especial: un tirazo que a veces sale. Esta vez lo he intentado y salió", declaró tras el partido el brasileño de 27 años.