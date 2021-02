Los motivos de Emma Coronel para entregarse a la justicia

Emma Coronel, esposa de "el Chapo Guzmán" estaría ayudando a la justicia de Estados Unidos por fuertes motivos personales, a pesar de que varios testimonios la vinculan directamente con el cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes de Vice News y Proceso, la esposa de 'el Chapo' se entregó a las autoridades norteamericanas el pasado 22 de febrero, cuando voló a Dulles-Washington. Ella llamó a un agente y manifestó su deseo por cooperar en el caso que la involucra en conspiraciones por traficar droga a Estados Unidos.

Pero, ¿qué la motivó a actuar de esa manera? Al parecer, Emma Coronel, la esposa del detenido ex narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo Guzmán”, habría sido desplazada de la organización, además de estar molesta por las traiciones constantes de su marido.

Entonces comenzó a romper con los códigos criminales al exponerse públicamente hasta convertirse en la primera mujer que ha desafiado al grupo criminal y amenaza con cimbrarlo para proteger a sus hijas y a sí misma.

Los focos de alarma para el grupo criminal se encendieron luego de que Coronel Aispuro compartiera cada vez más detalles de su vida privada en redes sociales, por medio de entrevistas y hasta en un reality show. Se volvió influencer e hizo público su deseo de explotar la atención que había sobre ella.

Pero, toda esa fama alumbraba también los intereses de personajes caracterizados por moverse en las sombras, al más alto nivel de la organización.

Furiosa y sin dinero

Anabel Hernández, periodista que ha investigado al cártel de Sinaloa durante 16 años, señaló que Emma Coronel se encontraba sola, sin dinero y furiosa por las traiciones maritales de "el Chapo", de ahí que rompió con el grupo delincuencial.

“La familia estaba muy preocupada porque ella ya estaba arrestada y no sabían qué podía hacer, fue lo que me dijeron”, comentó la reportera, tras contactar a una fuente confiable al interior del cártel.

Si bien la molestia de Emma era conocida desde finales del año pasado, con la detención de la ex reina de belleza se advirtió un impacto inminente. Tanto en la familia Guzmán Loera, como del lado del máximo líder, Ismael Zambada García, "el Mayo", las actitudes de Coronel no eran bien vistas, tal como se lo explicó su propia madre, Blanca Aispuro.

“Ella no tenía dinero, la habían dejado sin dinero. Porque en el cártel, estas esposas no manejan dinero, tienen lo que el marido les deja tener. Emma había querido patentar el nombre de 'el Chapo', pero no se lo permitieron porque ella no es la esposa legal", narró la periodista.

Según explicó, "la esposa legal es Alejandrina Salazar Hernández, quien tiene la patente de la marca 'el Chapo', y todo lo derivado de eso, es de su hija Giselle Guzmán Salazar, que es la hija de Alejandrina, a Emma no le dejaron nada”, agregó la periodista.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el pasado 24 de febrero que mantiene congeladas las cuentas de la última pareja del capo desde 2015. Según se verificó, desde el 25 de agosto de ese año, es decir, un mes después de que Guzmán Loera se fugara del penal del Altiplano, Estado de México, a través de un túnel.

Esto contrasta con lo mostrado en redes sociales, donde la influencer hacía gala de lujos, desde costosas fiestas de cumpleaños para sus hijas, ropa de marca y autos deportivos de alta gama, además de vacaciones en Estados Unidos.

Ella declaró que sus negocios legales eran la fuente de sus ingresos, sin dar más detalles. Pero, según el informante de Anabel Hernández, Emma, cada vez más, se fue quedando sin ingresos.

De confirmarse que la esposa de "el Chapo" se entregó, la periodista indicó que esa sería la única manera en que Emma Coronel podría rescatar a sus hijas del mundo criminal, además de salvarse a sí misma y encontrar un sustento, porque en el caso de los testigos protegidos, el gobierno norteamericano se hace cargo de encontrarles casa, cuidar a la familia nuclear y, en suma, les ayuda a construir una nueva vida, incluso, al cambiarles de identidad.

“El caso de Emma Coronel es muy interesante dentro de toda la historia del cártel de Sinaloa porque, hasta el día de hoy, no ha habido alguna mujer que haya roto con el cártel públicamente. Las esposas de 'el Chapo', las mujeres de 'el Mayo' y de todos los demás, acostumbran a quedarse calladas y conformarse con lo que les toque”, dijo la autora de “Los señores del narco” (2010).