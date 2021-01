El abogado Mynor Moto regresó este jueves 28 de enero a la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigir que le permitan asumir "el cargo para el que fue electo" por el Colegio de Abogados y Notarios (Cang) y pide al Ministerio Público (MP) que investigue una posible comisión de delito.

Moto llegó acompañado de dos abogados más, uno de ellos Víctor Cano, hizo un llamado "a la fiscal General Consuelo Porras para que envíe a sus auxiliares fiscales de investigación por posible delito flagrante al no darle posesión al jurista. Se está haciendo la denuncia de manera pública y se tiene que actuar de oficio".

El abogado fue electo por el Cang y juramentado como magistrado titular de la CC, por la alianza oficialista del Congreso, pese a existir fuertes señalamientos y varias acciones legales pendientes de resolver.

"Ya informó el Tribunal Electoral que todas las impugnaciones no tienen fundamento legal, está el informe de cada medio de impugnación, lo saben las asociaciones, el Ministerio Público y los abogados que presentaron impugnación, lo delicado de esto es que en el informe se indicó que los recursos deben de ser rechazados ¿por qué no lo aceptan?", manifestó.

Según Moto, "la Junta Directiva saca un comunicado que se retorna el expediente al Tribunal Electoral porque hay inconsistencias... el informe está diciendo que los recursos ya están rechazados ¿qué quieren? ¿que diga que sí? No es correcto, eso no es actuar conforme la ley.

Además, alegó que no pueden ser admitidos los recursos porque "no hay legitimidad activa, ya que solo pueden impugnar los candidatos, fiscales y un colegiado activo. Pregunto ¿el MP es candidato, es fiscal o colegiado activo? ¿entonces? no pueden, ellos lo saben. Lo mismo pasa con las asociaciones y además está mal planteado".

Hasta el momento la CC no se ha pronunciado respecto a la exigencia de Moto de ser juramentado como magistrado.