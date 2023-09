Motorista daña retrovisor de auto y su reacción sorprende (video)

-

Un motorista tiene un noble gesto luego de haber provocado daño al retrovisor de un automóvil

Una reacción inesperada ha tenido un motorista que causó daño al retrovisor derecho de un automóvil. Ya se encuentra buscando al dueño del automotor para pagarle el desperfecto de la citada pieza.

"Me ayudan a encontrar al del carro, me quiero hacer responsable por su retrovisor, me fui porque tenía que atender una emergencia; la camioneta me cerró y no lo pude evitar pero estoy consiente que es mi culpa por filtrar, ojalá podamos localizar al dueño del vehículo", escribió en su red social.

La única información que se tiene es un video captado por el motorista con una cámara 360 donde se lee la placa del auto P 543JYC, una camioneta gris claro. En dicha grabación, la cual autorizó a Soy502 divulgarla, se observa el momento en que el motorista circula muy cerca al lado del auto y dobla hacia adelante el retrovisor.

El piloto de la moto explica que estaba en una emergencia dirigiéndose al hospital, por lo que no se detuvo en el momento para hablarle al dueño del carro, pero pide ayuda para localizarlo y hacerse responsable ya que reconoce su culpa en lo sucedido.

Su actitud ha sido bien recibida y entre los comentarios, los internautas ha expresado muestras de agrado y le desean pueda ubicar al afectado.

El motorista busca al dueño de este vehículo para pagarlo por el daño causado al retrovisor. (Foto: @alex713628)