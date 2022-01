Motorista fallece cuando repartía correspondencia con su esposa

Padilla Pérez era maestro de profesión, pero por la necesidad económica se estaba ayudando al trabajar como mensajero de una empresa, dicha actividad la realizaba junto a su esposa Esther Noemí Gómez, de 25 años de edad, quien resultó gravemente herida y fue llevada a un centro asistencial.

Al lugar se hizo presente Rafael Padilla, padre del fallecido, quien no daba crédito de lo sucedido. Mientras que el piloto del picop, de quien no se reveló el nombre, quedó consignado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). No se dieron detalles de cómo sucedió el accidente.