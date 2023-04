¡Con su perro! Motoviajero pasó por Guatemala y presumió su experiencia (video)

El conocido youtuber pasó por Guatemala en su aventura hacia Argentina y compartió su experiencia.

Hace algunas semanas, el creador de contenido Pato Coll se aventuró a conocer Latinoamérica en su motocicleta y junto a su perrita Mika.

Su meta es llegar a Argentina partiendo desde México, por lo que recientemente atravesó Guatemala, una experiencia que presumió en sus redes sociales.

"Guatemala es el segundo país que atravesamos en este viaje por Latinoamérica y sin duda este día fue uno de los mejores, por mucho", se lee en la descripción de su video.

Y es que Pato compartió un momento que vivió en tierras guatemaltecas, que para él fue muy especial. Durante su trayecto, se encontró con Jess y Moxie, una viajera que también se aventuró con su mascota a conocer el mundo.

(Foto: captura de pantalla)

Pato Coll también conoció el Centro Histórico, el Volcán de Pacaya, Xela e incluso presenció un partido de futbol. Para ello compartió dos videos en el que deja ver su vivencia en Guatemala, donde una familia salvadoreña lo acogió por unos días.

"Quisiera empezar el capítulo diciendo que estoy enamorado de Guatemala... Es que mírenlo, este es el Centro Histórico de la capital y simplemente me encanta", dice en otro video.

Algo que llama la atención del extranjero es que su perrita Mika lo acompaña en cada aventura. En su cuenta de Instagram ha publicado varias fotografías junto a ella en Guatemala.

"Definir mi paso por Guatemala no es cosa fácil. Que en tan poco tiempo, un lugar te llene de maravillosas coincidencias, no pasa muy a menudo. Gracias por tanto amor recibido en este increíble país. Si se hubiera planeado, no sale tan bien.", finaliza Pato, quien cuenta con más de 22 mil suscriptores en YouTube.

Mira sus videos: