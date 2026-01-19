MP no acusa a pandillero por ataque a PNC y queda ligado por portación de arma

-

La PNC capturó a un pandillero y lo vinculó a los ataques en contra de policías, pero el MP pidió que lo ligaran a proceso penal por otros delitos.

EN CONTEXTO: Los videos del pandillero revelan uso de AK47 en ataques a la PNC

Harol Salguero, pandillero del Barrio 18, fue capturado en zona 21 y vinculado por la Policía Nacional Civil por los ataques realizados en contra de agentes policiacos. Estos atentados dejaron 9 uniformados fallecidos.

Su captura se realizó cuando la PNC investigada el ataque en contra de policías en Villa Nueva, y notaron que caminaba por la vía pública de manera sospechosa y nerviosa.

Al hacerle la inspección le encontraron un arma de fuego y marihuana. Además, de su teléfono celular. Por lo que fue consignado.

Videos en su teléfono

En la audiencia de primera declaración, desarrollada este lunes 19 de enero, el Ministerio Público pidió que lo ligaran a proceso penal solo por portación ilegal de arma de fuego y promoción y estímulo a la drogadicción.

Pese a que en la audiencia, mencionaron que su detención se realizó en el contexto de los ataques a PNC y que en su celular encontraron audios en donde se habla de los hechos de violencia y el uso de armas de fuego de grueso calibre, el MP no pidió que fuera ligado por estos hechos.

El fiscal a cargo dijo que esos medios de convicción (el celular y su contenido) debían analizarse a profundidad para establecer la participación o no del acusado.

El juez, en su resolución, dijo que quedaba a criterio del MP presentar más adelante alguna petición en contra del acusado.

"Se estableció la posible vinculación, pero eso será posteriormente que el señor fiscal decida alguna otra petición a la judicatura correspondiente", dijo el juez.

A petición del MP, el juez de turno liga a proceso penal a Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción o estímulo a la drogadicción.



No se le ligó por ningún delito relacionado con el ataque a la PNC.@WilderLSoy502 pic.twitter.com/rwvkYYNjj4 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

El pandillero quedó ligado a proceso penal y el juez otorgó un plazo de investigación de tres meses. Además, lo envió al Preventivo para Varones de la zona 18, según lo pidió el mismo acusado.

En el celular de Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", encontraron audios en los que hace referencia que atacaron a PNC con fusiles Ak47 y otras armas.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/54lGjpIcFQ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

MP responde

Ante la crítica de por qué no se pidió que el pandillero fuera procesado por su vinculación a los ataques en contra de policías, esto dijo el MP:

"La audiencia continúa en desarrollo; sin embargo, es importante destacar que la fiscalía se encuentra realizando las diligencias de investigación correspondientes en relación con la planificación y/o participación que pudo tener el sindicado en la ejecución de ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil", detalló.

Aunque la audiencia ya había concluido.

El MP durante la audiencia en contra de "Liro Rebelde", no lo acusó por los ataques a PNC. (Foto: Wilder López/Soy502)

¿Y el terrorismo?

A los pandilleros se les denomina "Terroristas", a partir de la Ley Antipandillas, pero la tipificación de terrorismo en el Código Penal no ha cambiado.

Este delito que se refiere a "Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de Derecho Público, nacional o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la

misma finalidad ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos".

El MP sí imputó este delito en contra de los integrantes de los 48 Cantones. Pero, no así en contra del pandillero.