Los videos del pandillero revelan uso de AK47 en ataques a la PNC

-

La PNC capturó a Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", por su presunta vinculación a los ataques de policías. Este compareció a audiencia de primera declaración.

EN CONTEXTO: Pandillero tenía en su celular la planificación de ataque a PNC

En el juzgado de turno se desarrolló la audiencia de primera declaración en contra de Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", capturado la noche del domingo 18 de enero en la zona 21.

La Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo por su presunta vinculación a un ataque ocurrido en Villa Nueva, en contra de agentes policiacos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público imputó los hechos, mencionó que la PNC lo notó nervioso, y al inspeccionarlo, le encontraron un arma de fuego y marihuana.

MP imputa hechos a Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", capturado en zona 21, la noche del domingo 18 de enero.



La PNC lo detuvo como presunto atacante de agentes.



Videos: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/mL82RFjecR — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

Los videos

Como parte de los medios de convicción presentados por el Ministerio Público durante la audiencia, hay varios videos. Estos solo fueron vistos por el juez, el abogado defensor y el fiscal.

Los videos son extractos de audios de WhatsApp que tenía el acusado con otras personas, en las cuales hacen referencia al ataque contra la PNC.

En uno de ellos se escucha que utilizaron armas AK47 para atacar a los agentes, así como otro tipo de armas.

En el celular de Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", encontraron audios en los que hace referencia que atacaron a PNC con fusiles Ak47 y otras armas.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/54lGjpIcFQ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 19, 2026

Planes de los ataques

El director de la PNC, David Boteo, durante las honras fúnebres a los agentes caídos en cumplimiento de su deber, informó que en el celular de un pandillero capturado, encontraron planificación de uno de los hechos, haciendo referencia a "Liro Rebelde".

Sin embargo, en la imputación de delitos, el Ministerio Público solo pidió que fuera ligado por portación de arma de fuego y por la tenencia de droga.

El juez accedió a la petición del MP, e hizo saber, que será el MP el que más adelante decida si presenta alguna petición formal para relacionar al pandillero con el ataque a la PNC.

Mientras, el MP, dijo que eran medios de convicción que debían ser analizados adecuadamente. El pandillero quedó en prisión preventiva, mientras la investigación concluye.