MP pide juicio contra exmilitar por complicidad en asesinato de Monseñor Gerardi

El MP pidió juicio contra Darío Morales García, por su presunta complicidad en Caso Gerardi.

El Ministerio Público (MP) solicitó este lunes 25 de agosto que Darío Morales García, exintegrante del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), enfrente juicio por su presunta participación en el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, ocurrido el 26 de abril de 1998.

La solicitud se presentó durante la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo "D", donde se analizarán los indicios para avanzar hacia un debate oral y público.

Morales García es acusado por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio. En su calidad de sargento especialista del Ejército y camarógrafo de contrainteligencia del EMP, se le señala por haber colaborado en la alteración de la escena del crimen y en la cooperación con altos mandos militares involucrados en el asesinato.

Solicitan juicio para Darío Morales por su presunta participación en asesinato de Monseñor Gerardi. (Foto: Archivo/Soy502)

La acusación incluye a figuras como el mayor Juan Francisco Escobar Blas, el capitán Byron Lima Oliva, el sargento mayor especialista José Obdulio Villanueva Arévalo, el coronel retirado y exdirector de inteligencia Byron Lima Estrada, y al sacerdote Mario Leonel Orantes Nájera, entre otros.

Todos ellos están vinculados con la muerte de Monseñor Gerardi, quien fue asesinado en la casa parroquial de San Sebastián, lugar desde donde ejercía su labor pastoral en la diócesis del Quiché, apoyando principalmente a comunidades indígenas y campesinas.

Ministerio Público pide jucio contra exmilitar acusado en asesinato de Monseñor Gerardi. (Foto: PNC)

La investigación del MP recuerda que Gerardi fue considerado "enemigo interno" por la inteligencia militar, especialmente por su vinculación con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y el informe "Guatemala Nunca Más".

Dos días antes de su asesinato, Gerardi presentó este informe en la Catedral Metropolitana, hecho que, según el MP, motivó la ejecución como parte de la llamada "Operación Pájaro", una operación especial de inteligencia del EMP.

Esta operación incluyó vigilancia constante a la casa parroquial desde 1996 y tuvo antecedentes de un intento fallido de asesinato en 1980. A pesar de que algunos responsables ya han sido condenados, este nuevo proceso busca ampliar la responsabilidad penal.