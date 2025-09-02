"Soltáme, yo no dije nada", el audio revelador de Melissa Palacios y María Bonilla

-

El MP presentó un audio en donde se escucha a Melissa Palacios y a María Fernanda Bonilla. La prueba, según los fiscales, es clave.

Durante la audiencia de etapa intermedia realizada este martes 2 de septiembre en el Juzgado de Mayor Riesgo "C", el Ministerio Público (MP) presentó un audio clave como parte de los elementos probatorios en el caso del asesinato de Melissa Palacios, joven universitaria asesinada en julio de 2021 en Zacapa.

La grabación, que ya había sido difundida previamente en redes sociales el 13 de marzo de este año, fue oficialmente incorporada al proceso judicial por el MP. El contenido del audio aportaría elementos determinantes para el esclarecimiento del crimen.

Mira el video y la reacción de María Fernanda Bonilla:

En la grabación se escucha, con claridad, a Melissa Palacios suplicando por su vida. En un tono de desesperación, la joven dice: "Soltame, yo no dije nada, yo no dije nada",

Minutos antes, Melissa habría estado siendo intimidada, presuntamente, por María Fernanda Bonilla, una de las principales acusadas en el caso.

También se escucha la voz de Bonilla exigiéndole una contraseña, presuntamente del celular de Melissa:

"La contraseña y no te digo nada, no te hago nada... la contraseña (...) hablaste de mí", se escucha de amenazante en el audio.

Después de ese intercambio, en el audio se perciben ruidos extraños y la voz de Melissa Palacios deja de escucharse, lo que ha sido interpretado por la fiscalía como un indicio de que la agresión habría continuado hasta consumar el crimen.

la grabación evidenció ruidos extraños y la voz de la víctima ya no se escuchó más. (Foto: Wilder López/Soy502)

Avance del proceso

El Ministerio Público considera este audio como una prueba contundente, tanto por su contenido como por el momento en que habría sido grabado, situándolo cerca del tiempo en que se cometió el homicidio. Según los fiscales, esto refuerza la tesis de la participación directa de algunos de los sindicados, incluyendo a María Fernanda Bonilla.

Durante la audiencia, se espera que en el momento procesal la defensa se pronuncie sobre la autenticidad del audio, y se espera que presenten objeciones o solicitudes de exclusión en las siguientes fases del proceso.

En la grabación, se escucha a Melissa Palacios suplicando por su vida, aparentemente, minutos antes de ser asesinada. (Foto: Wilder López/Soy502)

La audiencia de etapa intermedia continúa con la presentación de medios de prueba por parte del MP y se prevé que en los próximos días la jueza determine si el caso es elevado a juicio.