MP brinda su conclusión en audiencia contra Yoel Alter, integrante de secta Lev Tahor

El Ministerio Público (MP) presentó sus conclusiones en la audiencia ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal en el caso contra Yoel Alter, integrante de la secta Lev Tahor, con fines de extradición a México.

El MP solicitó formalizar la extradición a México de Yoel Alter, miembro de Lev Tahor. (Foto: Captura de pantalla)

Alter es señalado por delitos de trata de personas, principalmente relacionados con matrimonios forzados con menores de edad y sustracción de niños entre los 13 y 14 años para realizar estas uniones.

El fiscal a cargo, explicó que el 20 de octubre de 2021, un grupo ligado a Alter se dispersó y se supo que estuvieron en México, lo que activó alertas internacionales, incluida la Alerta Alba Keneth.

Las autoridades mexicanas realizaron la solicitud formal de extradición, acompañada de documentos clave como la orden de aprehensión emitida el 20 de septiembre de 2022 contra Yoel Alter, denuncias, entrevistas e informes de investigación criminal que acreditan la existencia de la secta Lev Tahor en México.

El fiscal señaló ante el tribunal que existe doble incriminación, ya que los delitos por los cuales se solicita la extradición son considerados punibles tanto en México como en Guatemala. Además, aseguró que el proceso cumple con los artículos y tratados internacionales que regulan la extradición, incluyendo la presencia de un defensor nombrado y traductor durante el trámite.

Respecto al plazo de prescripción del delito, las autoridades mexicanas indicaron que este no prescribe hasta el 20 de septiembre de 2052, posición que también es respaldada por la legislación guatemalteca.

Por ello, el fiscal solicitó que se cumpla con el procedimiento del tratado, se acepten los medios de prueba presentados y se declare con lugar la extradición de Yoel Alter, además de que se mantenga bajo prisión preventiva hasta que la extradición sea efectiva.

Durante la audiencia, Alter, a través de su intérprete, calificó el proceso como una persecución contra los integrantes de la secta Lev Tahor.