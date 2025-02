"MPF=Mi persona favorita", una historia en medio del COVID-19

-

¡Para el amor no hay límites! Conoce la historia de Jemima y Sebastian.

En Guatemala, para contener la pandemia del COVID-19, el gobierno prohibió las reuniones y los eventos sociales, culturales y deportivos, y mandó a cerrar las iglesias, centros comerciales, escuelas y universidades.

"Mi persona favorita"

"Mi novio se llama Sebastián Archa, pero para mí es mi MPF=Mi persona favorita. Lo más importante en una relación es lo recíproco, pero entre las cosas que impactan en este mundo es también poder coincidir solo con una persona habiendo tantas. En esta historia no todo es perfecto, pero sí honesto", cuenta Jemima Caal a Soy502.

"Conocí a mi persona favorita en marzo del año 2020, pero, como todos saben, ese tiempo fue súper difícil por el COVID-19. El contacto con las personas, todo era difícil y diferente... pero resulta que mi compañero de trabajo era excompañero de estudios de él, entonces se dedicó a darle información como mi número de teléfono".

"Después de un tiempo, yo lo empecé a seguir en Instagram y tuve la necesidad de pedirle un favor, pero para ese tiempo ya había pasado un año. Él quiso ayudarme y desde nuestro nuevo reencuentro no dejamos de hablar. Nuestra primera cita fue en una taquería y luego me llevó a tomar café a su casa. Su papá ya sabía de mí, porque todos los días él le contaba que no sabia cómo hacer para enamorarme".

Foto: Cortesía/Soy502

Jemima añade que cumplirán tres años de estar juntos, compartiendo tantas cosas y cumpliendo sus próximas metas.

Y tú, ¿tienes una historia de amor?