"Destinados a estar juntos", la historia que te hará creer otra vez en el amor

-

Esta historia es un claro ejemplo del hilo rojo del destino.

OTRAS NOTICIAS: Airbnbs que puedes alquilar para escaparte y disfrutar este Día del Cariño

Se cree que existe un hilo rojo invisible con el que contamos cada uno de nosotros. Este hilo se encuentra amarrado con la persona que está destinada a estar contigo para siempre, ¿lo crees?

Selene Mejía comparte en exclusiva a Soy502 su historia de nostálgica y de película de cómo se reencontró con el amor de su vida.

Foto: Cortesía/Soy502

Foto actual. (Cortesía: Soy502)

"Destinados a estar juntos"

"Nosotros nos conocemos desde lo 15 años, aproximadamente. Vivimos en la misma zona, como a 5 minutos. Nos presentaron unos amigos. Yo siempre le gusté, dice él. Nos encontramos en la Universidad, fuimos compañeros de clase y nos hicimos mejores amigos, pero cada quien con novios", cuenta Selene Mejía.

Foto: Cortesía/Soy502

"Yo me cambié de universidad y nos dejamos de ver por siete años. Luego nos reencontramos en un concierto. Yo acababa de terminar una relación larga y él estaba a punto de irse del país. Esa noche nos reencontramos, me dijo que fuéramos a tomar algo. Me llamó a los días, pero se fue de Guatemala. Yo lo llamé a su casa y me dijo su papá que ya no iba a regresar, entonces le escribí deseándole lo mejor, en ese tiempo no existía Facebook, Instagram ni WhatsApp".

Foto: Cortesía/Soy502

"Como al año nos reencontramos en un concierto y me contó que había terminado su relación. Bailamos esa noche, él se fue temprano y a la semana me llamó. Salimos a tomar un café y ahí empezamos a salir. Uno de esos días nos hicimos novios, luego nos casamos y hasta la fecha seguimos juntos".

Foto: Cortesía/Soy502

¡Ten paciencia! Tu persona indicada puede llegar hoy, mañana o incluso en unos años.

TE PUEDE INTERESAR: "Cassandra", la miniserie de intriga y suspenso que sorprende en Netflix