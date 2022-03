Muere actor de "El Hobbit" y "El Rey León" durante la guerra en Ucrania

Actor de doblaje que apareció en "El Hobbit" y "El Rey León" murió en medio de la guerra de Ucrania.

En medio de la guerra de Ucrania y Rusia, se confirmó la muerte de Pasha Lee, quien era actor de doblaje en grandes producciones cinematográficas.

Su muerte fue anunciada por el Festival Internacional de Cine de Odessa y confirmada posteriormente por el canal de noticias local TSN, recordándolo por su participación en el doblaje de las películas "El Rey León" y "El Hobbit".

Aunque no se confirmaron las circunstancias exactas de su muerte se cree que estaba en el frente de Irpin, cuando la ciudad fue bombardeada por parte de las tropas rusas que luchan por hacerse con el control de un campo de batalla clave.

Lee había compartido fotos portando uniforme militar en su cuenta de Instagram recientemente, y en uno de los comentarios compartidos decía "Unámonos", mientras que el otro mencionaba, "Durante las últimas 48 horas hay una oportunidad de sentarse y tomar una foto de cómo nos están bombardeando, y estamos sonriendo, porque nos las arreglaremos y todo será Ucrania… ¡¡¡Estamos trabajando!!!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ПАША ЛИ | АКТЕР | TV HOST (@pashaleeofficial)

​¿Quién fue Pasha Lee y en qué películas participó?

Pasha Lee era presentador en un programa en el canal Den TV antes de unirse a las tropas ucranianas y en su trayectoria participó en varias películas como "Shtolnya" (2006), "Zvychayna Sprava" (2012), "Shadows of Unforgotten Ancestors" (2013), "Selfie Party" (2016), "The Fight Rules" (2017) y "Meeting Of Classmates" (2019).

También, trabajó como actor de doblaje en películas como "El rey León" y "El Hobbit".