Una mujer murió luego de recibir un trasplante de pulmones infectados con coronavirus.

Los órganos pertenecían a una mujer que murió de una lesión cerebral, causada por un accidente de tránsito. La persona que los recibió tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El caso ocurrió en el Hospital Universitario de Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos.

La comunidad científica está sorprendida con lo ocurrido, pues es el único de 40 mil trasplantes que se realizaron en 2020, según la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, afirmó la cadena NBC.

El donante no dio síntomas de la enfermedad y dio negativo en las pruebas, según afirmó el American Journal of Transplantation. Su familia aseguró que no presentó síntomas, no estuvo expuesta a la enfermedad, ni había realizado viajes recientes.

Cuatro días después que el cirujano realizara la operación y manipulara los pulmones, también se infectó de Covid-19.

Luego de la operación, la mujer que recibió los pulmones presentó fiebre, presión arterial baja y dificultad para respirar, luego desarrolló shock séptico y problemas de función cardíaca.

Finalmente, murió 61 días después del trasplante.

El caso está en observación para determinar cómo pudo ocurrir el contagio.