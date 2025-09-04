Muere el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

-

Su fallecimiento fue confirmado a través de un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump confirma que atacó embarcación narcotraficante proveniente de Venezuela)

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció este jueves 4 de septiembre a los 91 años, informó el Grupo Armani mediante un comunicado oficial.

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", indicó el comunicado.

Además, señaló que el creador de la marca murió en paz, acompañado de sus familiares y colaboradores cercanos.

Giorgio Armani, el creador de la marca murió en paz, acompañado de sus familiares y colaboradores cercanos. (Foto: CNN)

Durante su trayectoria, Armani consolidó una estética reconocida como representativa del diseño italiano y marcó un cambio en la forma en que las celebridades de Hollywood visten en las alfombras rojas.

El comunicado describió a Armani como el fundador y motor del grupo empresarial, recordado por sus empleados y colaboradores como "Il Signor Armani", expresión utilizada para referirse a él con respeto y admiración.