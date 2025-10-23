Muere locutor Manuel de Jesús Marroquín Ortega

Su legado en la formación de locutores y su papel en la profesionalización del gremio marcaron la historia de la comunicación en Guatemala.
El locutor guatemalteco Manuel de Jesús Marroquín Ortega falleció debido a una complicación de salud. El deceso se confirmó la noche del pasado miércoles 22 de octubre.
La noticia generó pesar en el ámbito de la radiodifusión y televisión nacional, donde su trayectoria dejó una huella significativa.
Marroquín Ortega trabajó en Radio Cadena Sonora y Telediario, medios en los que consolidó una larga carrera en comunicación.
Además, fue fundador de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, entidad que ha promovido la capacitación y fortalecimiento del gremio durante varios años.
Reconocido por su aporte a la formación de nuevos profesionales, Marroquín Ortega enfrentó en los últimos días un padecimiento de salud que afectó su estado físico.
Instituciones, colegas y medios de comunicación manifestaron su pesar por la pérdida del comunicador, resaltando su trayectoria y contribución al desarrollo del sector.
Asimismo, en redes sociales, varios mensajes recordaron su influencia y compromiso con la locución profesional.