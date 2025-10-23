Versión Impresa
Muere locutor Manuel de Jesús Marroquín Ortega

  • Por Susana Manai
23 de octubre de 2025, 08:00
El locutor guatemalteco figura como referente en la radio y televisión del país. (Foto: Radio Sonora)

Su legado en la formación de locutores y su papel en la profesionalización del gremio marcaron la historia de la comunicación en Guatemala. 

El locutor guatemalteco Manuel de Jesús Marroquín Ortega falleció debido a una complicación de salud. El deceso se confirmó la noche del pasado miércoles 22 de octubre. 

Locutor guartemalteco, Manuel de Jesús Marroquín Ortega. (Foto: Redes sociales)
La noticia generó pesar en el ámbito de la radiodifusión y televisión nacional, donde su trayectoria dejó una huella significativa.

Marroquín Ortega trabajó en Radio Cadena Sonora y Telediario, medios en los que consolidó una larga carrera en comunicación. 

(Foto: Radio Sonora)
Además,  fue fundador de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, entidad que ha promovido la capacitación y fortalecimiento del gremio durante varios años. 

(Foto: Redes sociales)
Reconocido por su aporte a la formación de nuevos profesionales, Marroquín Ortega enfrentó en los últimos días un padecimiento de salud que afectó su estado físico.

(Imagen: Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala)
Instituciones, colegas y medios de comunicación manifestaron su pesar por la pérdida del comunicador, resaltando su trayectoria y contribución al desarrollo del sector. 

Asimismo, en redes sociales, varios mensajes recordaron su influencia y compromiso con la locución profesional.

