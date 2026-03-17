Agreden a mujer con arma blanca durante un asalto en un bus

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El delincuente le ocasionó una herida en el rostro al oponerse al robo.

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Durante las horas de la mañana de este martes 17 de marzo se reportó un hecho que dejó a una mujer herida tras oponerse a un asalto.

A la emergencia del hospital San Juan de Dios fue ingresada María Magdalena Divas Monterroso, de 60 años, quien fue auxiliada por los Bomberos Municipales en la 20 avenida y 4a calle de la zona 6, la víctima resultó con una herida profunda en el rostro ocasionada con un cuchillo.

Fue auxiliada por los Bomberos Municipales en la 20 avenida y 4a calle de la zona 6. (Foto: CMB)

"Yo iba para el mercado San Martin, cuando tres hombres que no pude ver bien empezaron a gritar en el bus y le estaban quitando sus cosas a las otras personas cuando llegaron a mi lugar, les dije que no tenía nada y me arrancaron la bolsa del mercado y uno de ellos me provocó la herida en el rostro", comentó la afectada.

Divas, con la herida sangrando, se bajó del bus que continúo su marcha, fueron peatones los que alertaron a los socorristas, quienes la encontraron sentada en una banqueta del sector y la trasladaron al hospital. La herida según los socorristas era profunda y tenía unos 30 centímetros.

Por su parte la Policía Nacional Civil indicó que realizarían patrullajes y recorridos por el sector en busca de los presuntos asaltantes.