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Captan en video carrera clandestina en una carretera de Petén

  • Por Reychel Méndez
17 de marzo de 2026, 08:39
En el video se muestra cómo dos motocicletas transitan a gran velocidad en Petén. (Foto ilustrativa: iStock)

En el video se muestra cómo dos motocicletas transitan a gran velocidad en Petén. (Foto ilustrativa: iStock)

Un video en redes sociales se ha viralizado debido a las maniobras que realizan los motoristas en la carretera de Poptún, Petén

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Una persona grabó el momento en el que dos motocicletas realizan una carrera clandestina en la CA-13 en jurisdicción de Poptún, Petén. 

En el video se puede observar que las dos motocicletas transitan a excesiva velocidad, e incluso uno de ellos realiza una maniobra peligrosa al levantar la parte delantera del vehículo y conducirse algunos metros en una de las llantas. 

Asimismo, se observa que en una de las motocicletas viajan dos personas sin cascos.

Mira el video: 

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