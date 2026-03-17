Captan en video carrera clandestina en una carretera de Petén

Un video en redes sociales se ha viralizado debido a las maniobras que realizan los motoristas en la carretera de Poptún, Petén
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Una persona grabó el momento en el que dos motocicletas realizan una carrera clandestina en la CA-13 en jurisdicción de Poptún, Petén.
En el video se puede observar que las dos motocicletas transitan a excesiva velocidad, e incluso uno de ellos realiza una maniobra peligrosa al levantar la parte delantera del vehículo y conducirse algunos metros en una de las llantas.
Asimismo, se observa que en una de las motocicletas viajan dos personas sin cascos.
Mira el video: