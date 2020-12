La mujer fue identificada como novia del narcotraficante. Ambos fueron detenidos en Guatemala y ella terminó en una celda para enfermos mentales.

En junio de 1993, autoridades mexicanas celebraban la detención de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quien era parte de los cabecillas del Cártel de Sinaloa en ese año.

El Chapo fue detenido en Guatemala junto a María del Rocío del Villar Becerra, a quien se identificó como su novia. Ella fue acusada de probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en su modalidad de posesión de cocaína y del psicotrópico denominado Diazepan.

En esa época, Guzmán Loera era buscado por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de ese año en el aeropuerto de Guadalajara. El cardenal perdió la vida en un fuego cruzado entre los grupos del crimen organizado de los hermanos Arellano Félix (de Tijuana) y el Cártel de Sinaloa.

La periodista Anabel Hernández le dedica un pequeño espacio a la mujer en su libro "Los señores del narco". Hernández asegura que la mujer es originaria de Aguamilpa, en el estado de Nayarit en México, donde el Chapo tenía entonces un centro de operaciones.

Una misión de representantes de distintas organizaciones de derechos humanos, la visitaron en la prisión un año después de su captura. Ellos descubrieron que María del Rocío era la única mujer en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en una celda que antes era utilizada para enfermos mentales.

Aunque todo el tiempo estaba vigilada por agentes de custodia, ella casi no hablaba con nadie ni salía de su celda. La mayor parte del tiempo se la pasaba leyendo.

En 1994, acababa de terminar la primaria abierta y estaba preparándose para cursar la secundaria. Ella contó que estudiar era lo único que la motivaba. "En mi casa mi papá no me permitió estudiar; aquí sí lo puedo hacer y eso me hace sentir un poco mejor”.

Aunque dijo que en la prisión la trataban bien, aseguró que se sentía “muy sola”, porque sus familiares no tenían dinero para ir a visitarla.

Su nombre aparece en el diario de los debates de la Cámara de Diputados del 24 de junio de 1993, cuando se discutió el sistema de cárceles de máxima seguridad en México. Durante la sesión, se señaló que María del Rocío había sido confinada injustamente en una prisión para hombres.

*Con información de Infobae

