Mujer narra cómo se libró de acosador en un comercio de zona 16

Una mujer publicó en redes sociales su experiencia al ser acosada y salvarse de un posible ataque, cuando se encontraba dentro de un comercio en la zona 16 capitalina.

Una mujer realizó una denuncia en redes sociales por el acoso sufrido en una tienda de abarrotes, del cual pudo evitar el peligro gracias a haber recibido ayuda. Sin embargo, invita a estar atentas por el modo de operar de estos acosadores y cuyas consecuencias podrían terminar en un secuestro, violación sexual o asesinato.

Luego de que escribiera su crónica de los hechos en redes sociales, Soy502 la contactó y accedió a que se hiciera público su relato, pero solicitó el anonimato. También activó el modo privado en su cuenta de Twitter, para no ser identificada.

El relato

La denunciante explicó que estaba dentro de un negocio que ofrece implementos variados en la colonia Santa Amelia. "Mientras compraba lo que necesitaba, me di cuenta de que un señor pasó varias veces a la par mía, tomaba cosas de las góndolas donde yo estaba y luego las dejaba", narró.

El comportamiento del sujeto la alertó. "Fue ahí cuando me percaté de que me estaba siguiendo y controlando. Traté de no ponerme nerviosa. Cuando fui a la caja, el señor pasó delante de mí para pagar. Pagó y salió antes que yo. Se quedó afuera esperándome y yo me quedé en la caja. Salí y seguía esperándome, así que avisé y salí con los dos policías del local, señalando al señor y a su carro", indicó.

Pero no pudieron acercarse a él, porque "cuando el señor se dio cuenta, salió huyendo", dijo ella.

En su relato, recomienda a las mujeres estar alerta, pues, según testimonios de otras personas que leyeron el caso, situaciones parecidas pasan con frecuencia en el área. "¡No anden solas!, cuídense, no puedo dejar de pensar en que pudo haberme secuestrado o algo", escribió.

Reacciones

En las redes sociales, no tardaron las reacciones. "A una amiga le pasó lo mismo en diciembre, hoy volvió a verlo ahí mismo", comentó una tuitera.

"Tal vez es el mismo señor que ha estado rondando en el área, me lo confirmaron", se lee en otra respuesta.

"Fue el mismo señor porque yo también lo vi y me habló, llamé a mi mamá porque el señor raro estaba ahí con careta de respiradores y camisa verde. Es un viejo como de 1.50 -metros-, que según la gente del lugar es cliente frecuente y llega con su esposa, pero yo no confío", explicó otra víctima.

"Gracias por compartir la información, debemos estar alerta siempre", posteó otra usuaria.

"Una amiga también fue seguida de la misma manera en el mismo lugar", contó un seguidor.

A través de un grupo de vecinos se informó que este y otros casos han ocurrido recientemente en Santa Amelia, zona 16.