"Tengo miedo", la campaña contra la violencia hacia las mujeres

Un grupo de mujeres lanzó una campaña en redes sociales que tendrá una duración de tres días y la cual pretende sensibilizar a la población por la violencia contra la mujer, principalmente por los casos recientes que han indignado a la población.

Sharon Figueroa, una niña de ocho años fue secuestrada cuando jugaba con su bicicleta en el patio de su vivienda. Fue estrangulada. Su cuerpo sin vida fue abandonado en un área poco transitada de Melchor de Mencos, Petén.

Luz María, una investigadora del Ministerio Público, salió de su trabajo para regresar a su hogar. La abogada ya nunca regreso. Fue reportada desaparecida y dos días después, su cuerpo apareció dentro de un desagüe. El principal sospechoso es su esposo.

Estos casos no sucedieron en otro país, tampoco aparecieron en una película. Estos casos ocurrieron en menos de un mes en Guatemala. Y no son los únicos. Por esta razón, un grupo de mujeres lanzó una campaña en redes sociales para crear consciencia en la población.

"Tengo Miedo", así se titula la campaña que durará, inicialmente, tres días. Se hará en redes sociales. "Muchas de las campañas se enfocan en el rol de la mujer, pero no se crea conciencia", explicó a Soy502 la politóloga María Alejandra Morales, una de las creadoras del programa que, afirma, no cuenta con financiamiento ni ideología política.

La intención es simular el mismo proceso que ocurre cuando desaparece una mujer. No para la sociedad, que aún no lo ve, sino para los amigos y familiares. Es por ello que los tres días de campaña será diferente.

Iniciamos la campaña Lunes 15 de febrero ☀️ te dejamos todos los pasos y el link en el cual puedes descargar los artes! https://t.co/haOBskhimm pic.twitter.com/1KQA9OupjG — #TengoMiedo.gt (@TengomiedoG) February 15, 2021

El primer día, este lunes 15 de febrero, la campaña aborda el miedo. Explicará cómo se sienten las mujeres. "Sabemos que no es fácil salir, vestir, trabajar, porque todo puede mal utilizarse", dijo.

El martes 16 se enfocará en la desaparición. Se tratará de explicar que el acuso, la violencia, las desapariciones y otros vejámenes no respetan religión, estatus social, etnia. Morales comentó: "Están desapareciendo y matando mujeres y niñas".

#TengoMiedo, Hillary lo tuvo. pic.twitter.com/Ly8xaFIvXZ — #TengoMiedo.gt (@TengomiedoG) February 15, 2021

Finalmente, el tercer día hablará sobre el duelo y se hará un homenaje a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia. A todas las que lograron salir del círculo y aquellas a quienes no les dio tiempo y fueron vilmente asesinadas.

"Algo importante es que los hombres se están involucrando y están diciendo que ellos también tienen miedo. Y tienen miedo que las mujeres importantes en su vida puedan desaparecer. Su hermana, su mamá, su hija. Ellos también tienen miedo", enfatizó la politóloga.

Has pensado que tus planes para hoy, podrían no cumplirse? pic.twitter.com/tfvR9PTKyh — #TengoMiedo.gt (@TengomiedoG) February 15, 2021

Para Morales, luchar en contra de la violencia contra las mujeres no se trata de comunicados, ni de iniciativas de ley, porque no funcionan en un país donde la impunidad es alta y las normas no se respetan. La idea es crear conciencia y provocar acciones. "¿Qué se hará para proteger a las mujeres?", manifestó.

Según el MP, todos los días se recibe un promedio de 202 denuncias de violencia contra las mujeres y los niños, y el 98% de los casos de delitos contra la mujer, quedan en impunidad.

Que la próxima sea alguien que conozca #TengoMiedo pic.twitter.com/7noLLCRX5d — Colo8on (@jflores86) February 15, 2021

"Hay que entender que la violencia contra las mujeres es diferente. Empieza desde la forma en que se realizan los asesinatos y los abusos, pero sobre todo hay que ver el por qué... y no hay que olvidar que la fuerza de una mujer no se compara con la de un hombre. Las cosas son diferentes y la violencia es distinta", concluyó Morales.

NO DEJES DE LEER: