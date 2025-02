Pasajera capta el incómodo momento que vivió con un hombre en un bus de Villa Nueva

-

Pasajera captó incómodo momento que le hizo pasar un hombre en un bus de Villa Nueva.

Una pasajera denunció en redes sociales a un hombre que la hizo vivir un incómodo momento en un bus de Villa Nueva con destino al Trébol.

Según su relato, el hecho ocurrió el jueves 13 de febrero a las 7:30 horas, cuando un hombre se sentó a su lado y comenzó a invadir su espacio.

Se acercaba demasiado, la golpeaba con el codo y la observaba insistentemente. Al notar su comportamiento, la mujer se percató de sus intenciones y, en ese momento, el sujeto sacó su miembro.

Fotos: Facebook

Denuncia en redes sociales

"Esto me pasó el día de hoy, si me pueden ayudar a difundir para que no se quede impune y encontrar a la persona, ya que no creo que sea la primera vez que lo hace, espero que sea la última y no le suceda a más personas", escribió en la publicación.

"Se preguntarán porqué no reaccioné en el momento. Me quedé en shock y no sabía si los demás le iban a dar importancia, el sujeto sabría dónde me bajé hacia mi trabajo y podría haber consecuencias peores, hasta controlarme y no sabría que más hacerme en el futuro. No se juzga a la víctima. Que cruel está el mundo es por ello que no muchas alzan la voz".

En la publicación se incluyen fotografía y video del hombre, "definitivamente es acoso sexual" destaca uno de los usuarios que comentaron la publicación.