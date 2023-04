Joven llora desconsolada por "no tener novio" y se hace viral (video)

Mujer llora desconsolada por no tener novio.

Una joven en España se lamentó por no tener pareja y lo hizo de una manera en la que no se pudo contener por lo que su reacción se hizo viral en Tiktok.

Pilar, como se identifica en TikTok, entre lágrimas le dice a su mamá que está preocupada por no tener novio.

La plática fue grabada por la tiktoker de nombre Gema y se hizo viral por la reacción de la joven que teme quedarse soltera y con gatos como única compañía.

A través de un video publicado en TikTok se hizo viral la historia de Pilar, en el que se puede ver cómo la joven rompe en llanto y se lamenta por no tener novio. Ante su reacción, su madre le dice: "¿Para qué lo quieres?", a lo que ella responde:

"Porque estoy más sola que la una, mamá. Están acostados todos con sus parejas y yo estoy más sola".

Los gritos y lamentos de la joven son tan fuertes, que su madre le pide que no grite tanto porque hay gente durmiendo.

Sin embargo, Pilar lo piensa mejor y hace una aclaración: "Bueno no, gatos no porque no me gustan, perros mejor", mientras tanto, al poco rato vuelve a añadir cuando su madre le pregunta si es tonta: "Tonta y sola, las dos cosas. Mamá, por favor".