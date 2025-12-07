¿Te lo perdiste? Calendario del Mundial 2026 con días, horarios y sedes

-

El pasado 5 de diciembre se realizó en Washington el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que conformó los doce grupos de la cita máxima que comenzará el próximo 11 de junio. La edición más grande jamás vista del evento mundial verá 104 juegos con 48 equipos jugados en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

El torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente. El nuevo formato tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final. Es decir, el nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse el domingo 19 de julio, tendrán que haber atravesado ocho partidos, uno más de los disputados en Catar 2022.

Este es el calendario que publicó la FIFA con todos los horarios del Este de Estados Unidos:

Jueves, 11 de junio 2026

15:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 - República de Corea vs Repechaje FIFA - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

15:00 - Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium

21:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

15:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

18:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

21:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston Stadium

00:00 - Australia vs Repechaje FIFA - Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

13:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston Stadium

16:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 - Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

22:00 - Repechaje FIFA vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

12:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

18:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

21:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

15:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

18:00 - Repechaje FIFA vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium

21:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

00:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

13:00 - Portugal vs Repechaje FIFA – Grupo K - Houston Stadium

16:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

19:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

22:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

12:00 - Repechaje FIFA vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium

15:00 - Suiza vs Repechaje FIFA – Grupo B - Los Angeles Stadium

18:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - BC Place Vancouver

21:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

15:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle Stadium

18:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

21:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

00:00 - Repechaje FIFA vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

13:00 - Países Bajos vs Repechaje FIFA – Grupo F - Houston Stadium

16:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

22:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

00:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

12:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

18:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

21:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

13:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium

17:00 - Francia vs Repechaje FIFA – Grupo I - Philadelphia Stadium

20:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

23:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

13:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

16:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium

19:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

22:00 - Colombia vs Repechaje FIFA – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

15:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

15:00 - Repechaje FIFA vs Catar – Grupo B - Seattle Stadium

18:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami Stadium

18:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

21:00 - Repechaje FIFA vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

21:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

16:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium

16:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

19:00 - Japón vs Repechaje FIFA – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

22:00 - Repechaje FIFA vs Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium

22:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

15:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium

15:00 - Senegal vs Repechaje FIFA – Grupo I - Toronto Stadium

20:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium

20:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

23:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle Stadium

23:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio 2026

17:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

17:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

19:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

19:30 - Repechaje FIFA vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

22:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium

22:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

Dieciseisavos de final*

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

Octavos de final*

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final*

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales*

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Partido por el tercer puesto*

Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final*

Domingo, 19 de julio 2026

Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

*Horarios por confirmar