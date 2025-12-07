¿Te lo perdiste? Calendario del Mundial 2026 con días, horarios y sedes

El pasado 5 de diciembre se realizó en Washington el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que conformó los doce grupos de la cita máxima que comenzará el próximo 11 de junio. La edición más grande jamás vista del evento mundial verá 104 juegos con 48 equipos jugados en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.
El torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente. El nuevo formato tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final. Es decir, el nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse el domingo 19 de julio, tendrán que haber atravesado ocho partidos, uno más de los disputados en Catar 2022.
Este es el calendario que publicó la FIFA con todos los horarios del Este de Estados Unidos:
Jueves, 11 de junio 2026
- 15:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 22:00 - República de Corea vs Repechaje FIFA - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
- 15:00 - Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium
- 21:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
- 15:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
- 18:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 21:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston Stadium
- 00:00 - Australia vs Repechaje FIFA - Grupo D - BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio 2026
- 13:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston Stadium
- 16:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium
- 19:00 - Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 22:00 - Repechaje FIFA vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
- 12:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
- 15:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium
- 18:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami Stadium
- 21:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium
Martes, 16 de junio 2026
- 15:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
- 18:00 - Repechaje FIFA vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium
- 21:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
- 00:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
- 13:00 - Portugal vs Repechaje FIFA – Grupo K - Houston Stadium
- 16:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
- 19:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
- 22:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
- 12:00 - Repechaje FIFA vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium
- 15:00 - Suiza vs Repechaje FIFA – Grupo B - Los Angeles Stadium
- 18:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - BC Place Vancouver
- 21:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
- 15:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle Stadium
- 18:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- 21:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
- 00:00 - Repechaje FIFA vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
- 13:00 - Países Bajos vs Repechaje FIFA – Grupo F - Houston Stadium
- 16:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
- 22:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
- 00:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
- 12:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
- 15:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
- 18:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
- 21:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
- 13:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- 17:00 - Francia vs Repechaje FIFA – Grupo I - Philadelphia Stadium
- 20:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 23:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
- 13:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
- 16:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium
- 19:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
- 22:00 - Colombia vs Repechaje FIFA – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
- 15:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
- 15:00 - Repechaje FIFA vs Catar – Grupo B - Seattle Stadium
- 18:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami Stadium
- 18:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
- 21:00 - Repechaje FIFA vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 21:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
- 16:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 16:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
- 19:00 - Japón vs Repechaje FIFA – Grupo F - Dallas Stadium
- 19:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium
- 22:00 - Repechaje FIFA vs Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium
- 22:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
- 15:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium
- 15:00 - Senegal vs Repechaje FIFA – Grupo I - Toronto Stadium
- 20:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium
- 20:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara
- 23:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle Stadium
- 23:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio 2026
- 17:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 17:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
- 19:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium
- 19:30 - Repechaje FIFA vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
- 22:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium
- 22:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium
Dieciseisavos de final*
Domingo, 28 de junio 2026
- Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
- Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey
- Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium
Martes, 30 de junio 2026
- Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
- Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium
- Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
- Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
- Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium
- Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
- Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
- Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium
- Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium
Octavos de final*
Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
- Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
- Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
- Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
- Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
Cuartos de final*
Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
- Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
- Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
Semifinales*
Martes, 14 de julio 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Partido por el tercer puesto*
Sábado, 18 de julio 2026
- Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Final*
Domingo, 19 de julio 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium
*Horarios por confirmar