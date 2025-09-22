Mundial de Tokio se cierra con hegemonía de Estados Unidos

-

El Mundial de atletismo de Tokio bajó el telón este domingo repartiendo sus últimos nueve títulos, en una jornada donde Estados Unidos aumentó su ventaja como ganador del medallero y donde la mítica Shelly-Ann Fraser-Pryce disputó su última carrera.

La presencia en la pista, por última vez, de la emblemática Pocket Rocket atraía las miradas y pudo despedirse sumando una nueva medalla, una plata con Jamaica en el relevo 4x100 metros femenino, por detrás de Estados Unidos.

TITLE DEFENDED @LylesNoah anchors team USA to back-to-back golds in the men's 4x100m relay with 37.29



Canada

Netherlands NR#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/1PbawskXkb — World Athletics (@WorldAthletics) September 21, 2025

"Esta noche, con todo ese público, con los jamaicanos que han venido desde tan lejos para verme... Me siento especial. Es un privilegio poder terminar tu carrera de esta forma", festejó la velocista de 38 años.

Fue su decimoséptimo metal en Mundiales, entre individuales y colectivos, para un balance de diez oros, seis platas y un bronce, a lo que suma ocho medallas olímpicas (tres oros, cuatro platas, un bronce).

Un final a la altura de una de las mayores leyendas de la historia del atletismo, donde únicamente la lluvia deslució ligeramente la ocasión.

MAKE THAT 3. IN. A. ROW



Team USA take home the gold in the women's 4x100m relay for their third title in a row



41.75 ⏱️



Jamaica

Germany #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/rN4NDXVmQl — World Athletics (@WorldAthletics) September 21, 2025

16 oros

Por lo demás, Estados Unidos volvió a tener una jornada de celebraciones, llevándose cuatro de los títulos en liza en el último día del Mundial.

Con ello elevó su impresionante cuenta de medallas a 26, para un balance de 16 oros, 5 platas y 5 bronces, con lo que dominó abrumadoramente este Mundial.

REDEMPTION



's Cole Hocker stuns with a late surge in the final metres of the 5000m to win his first world title with 12:58.30 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/LZtK6VPCuM — World Athletics (@WorldAthletics) September 21, 2025

Es la cuarta edición consecutiva que el 'Team USA' termina en lo más alto del medallero.

La última vez que no lo logró fue hace diez años en el Mundial de Pekín, donde le sorprendió Kenia, que ha vivido un gran Mundial en Tokio y termina segunda (siete oros, dos platas, dos bronces).