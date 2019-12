Municipal pega primero y se lleva el triunfo ante Antigua GFC

Municipal sorprendió a Antigua GFC y en la tercera final que se enfrentan parece ser la de la suerte para los capitalinos.

El juego, que en su primer tiempo fue de agresivo y pausado, pasó a una monotonía más lenta en la segunda parte.

Sin embargo, Municipal estaba decidido a sacar la ventaja en el estadio Pensativo y fue así como su insistencia tuvo su recompensa.

Tras una serie de oportunidades para los locales y los visitantes, fueron los Rojos que aprovecharon la desconcentración aguacatera.

Alejandro Díaz arrancó desde el medio campo de frente a la portería de Víctor Ayala, pero dribló a la defensa para dejar en soledad a Rudy Barrientos.

El 4 rojo llegó para empujar el balón y poner en ventaja a Municipal.

Los rojos tuvieron otras oportunidades, pero no llegaron a concretar, mientras que Antigua GFC se desesperó y no pudo llegar a vulnerar la portería de Alessandro Navarro que no tuvo mucha acción bajo los tres palos.

Con el resultado, Municipal se va con ventaja a la final de vuelta que se disputará el domingo 29 de diciembre a las 3:00 de la tarde y con el sueño de acariciar el título 31 de su historia en el fútbol guatemalteco.