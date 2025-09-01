Municipal no puede vencer al recién ascendido Mictlán

-

Municipal no contó con suerte y se tuvo que conformar con un empate sin goles ante el recién ascendido Mictlán, en un abarrotado estadio La Asunción.

Los escarlatas que el jueves fueron eliminados de la Copa Centroamericana en la fase de grupos, no pudieron lavarse la cara y, al contrario, alargaron su mal momento al sumar tres partidos sin conocer el triunfo.

Si bien son el único equipo invicto del Apertura 2025 (también se despidieron del torneo internacional sin derrotas), son un equipo al que siempre se le va a exigir ganar, aunque tengan múltiples bajas, como sucedió ante los conejos.

Sin ocho seleccionados, sin los lesionados Cristian Hernández y César Calderón y la baja del suspendido José Mena; fue la oportunidad para jugadores que no son regulares. Los canteranos Mathius Gaitán (defensa) y Jefry Bantes (delantero) fueron titulares y no desentonaron.

El partido fue todo de Municipal, pero el hondureño Eddie Hernández estrelló un balón en la base del poste (minuto 37) y otro en el travesaño (53). Además, su disparo se fue arriba cuando había recibido un buen centro de John Méndez (38).

A un inicio, Bantes pudo abrir el marcador, al 31, con un disparo desde fuera del área oportunamente desviado por el guardameta John Faust.

Mictlán privilegió el orden para evitar el daño en su portería y lo consiguió, aunque apenas inquietó la portería de Braulio Linares.