¡Sorpresa! Municipal no pudo frente a Mictlán en la primera fecha del Clausura 2026

Lejos de lo que esperaban, Municipal debutó con una sorprendente derrota el torneo Clausura 2026, al caer 2-0 contra Mictlán, frente a su público en el estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa, que lo deja en la parte baja de la tabla tras la primera fecha del certamen.

Y eso que las cosas no podrían haber iniciado de mejor forma para los escarlatas en su casa temporal (mientras el estadio El Trébol cumple la sanción impuesta por los disturbios en la final del Apertura 2025), cuando el árbitro Enrique de la Rosa marcó un penal a favor de los locales.

Juan Escobar estiró la mano para tratar de tapar un cabezazo de Jefry Bantes, en el minuto 8, y los rojos tenían una oportunidad clara. Al cobro llegó Yúnior Pérez, dos más tarde, pero el cubano remató suave y al centro, para que John Faust adivinara y atajara para mantener el empate.

Los dirigidos por Mario Acevedo tenían el control de la pelota, pero cuando mejor se miraban, los conejos armaron una buena jugada colectiva que terminó con Kendel Herrarte asistiendo a William Fajardo, al 24, para que este rematara de zurda el 1-0.

Después de esto, los rojos volvieron a tomar el control y contaron con ocasiones de John Méndez (30 y 37) y Jefry Bantes (36), pero se toparon con Faust o erraron con la dirección de sus remates.

Todo se complicó mucho más en el 44, ya que Pérez, protagonista para mal en la pena máxima, se fue expulsado por doble amarilla tras una falta en medio campo (lo habían amonestado en la segunda jugada del penal por un pisotón sobre el arquero), que dejó con uno menos a los locales.

Ya en la segunda mitad, los mitecos avisaron con un remate de Herrarte (52), justo antes de ampliar la ventaja unos minutos más tarde.

Sobre el 57, Escobar mandó un pase filtrado para Fajardo, quien en velocidad dejó atrás a Nicolás Samayoa, recortó después de José Mena dentro del área y remató con un zurdazo raso que terminó en el fondo para sentenciar el 2-0 de los orientales.

Los rojos todavía tuvieron varias ocasiones claras en el área, como un remate de Pedro Altán (66) que se fue por encima del marco o un zurdazo de Martínez (70) que pegó en el travesaño, pero no fue hasta el 90+3 que finalmente consiguieron descontar, gracias a un cabezazo del "Flaco".

De esta manera, Mictlán sumó sus primeros tres puntos en el certamen a costa de los subcampeones, que tendrán que pasar la página rápidamente, pues visitan a Aurora el domingo, ya en la segunda jornada del Clausura, en un duelo entre dos equipos que no pudieron ganar en el debut.