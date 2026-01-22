Sin problemas: Los favoritos en el Australian Open siguen avanzando de ronda

-

Novak Djokovic y Jannik Sinner no tuvieron que forzar este jueves para clasificarse a tercera ronda del Abierto de Australia, en una jornada sin grandes sorpresas tampoco en el cuadro femenino.

"Anteayer no sabía mucho de él, pero nunca subestimo a nadie", declaró Djokovic al término de un partido que dominó de principio a fin ante el italiano Francesco Maestrelli (141º del mundo) 6-3, 6-2, 6-2.

Los números de Novak Djokovic en el Australian Open:



- 10 títulos

- 2 semifinales

- 3 cuartos de final

- 2 cuarta ronda

- 1 tercera ronda (en vivo)

- 1 segunda ronda

- 2 primera ronda

- 101 victorias



Seguiremos actualizando pic.twitter.com/Kmstts9GrR https://t.co/MOZobBPdZt — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 22, 2026

En Melbourne, el serbio de 39 años sueña con elevar a 25 su récord de títulos de Grand Slam. Pero si quiere estar en octavos de final deberá batir al neerlandés Botic Van De Zanschulp (75º).

La victoria de este jueves eleva a 101 el número de partidos ganados por Djokovic en el Abierto de Australia, donde ostenta el récord de diez títulos, y ya está a sólo una victoria del récord de partidos ganados de Roger Federer en el primer grande del año.

Sinner, por su parte, encadenó su 17ª victoria seguida, ante el australiano James Duckworth (88º del mundo).

El cuádruple campeón de Grand Slam no tuvo que exprimirse para acceder a tercera ronda, sellando su victoria en algo menos de dos horas (6-1, 6-4, 6-2).

40 años.

Rival de 21.



1-2 abajo en sets.

Lo llevó al quinto.



4h30m de partido.

Y lo ganó.



El corazón de Stan Wawrinka. Nada más que decir ❤️pic.twitter.com/CmJRz5ixYr https://t.co/c41oRsqdR1 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 22, 2026

Otro veterano que sabe lo que es ganar el Abierto de Australia, Stan Wawrinka, de 40 años, se clasificó a tercera ronda al derrotar al joven francés Arthur Gea (198º) 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10/3) al término de un pulso de 4 horas 33 minutos.

Con el apoyo de un público entregado a su causa y beneficiado por las temperaturas suaves de este jueves, quinta jornada del torneo, el suizo (139º), campeón en Melbourne en 2014, sacó fuerzas para imponerse a un jugador al que casi dobla en edad (21 años).

Por su parte, en el cuadro femenino, las estadounidenses Amanda Anisimova, Jessica Pegula y la vigente campeona Madison Keys avanzaron al igual que la polaca Iga Swiatek, todo justo como se esperaba y sin mayores inconvenientes para ninguna de ellas.