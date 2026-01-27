Piezas arqueológicas y textiles dan vida al Museo Municipal de Salcajá

-

El Museo Municipal de Salcajá resguarda piezas arqueológicas, textiles mayas y tradiciones que reflejan la identidad cultural del municipio. Con recorridos guiados y un ingreso accesible, es un espacio ideal para conocer la historia local.

En el corazón del municipio de Salcajá, específicamente en el barrio San Jacinto, se encuentra el Museo Municipal, un espacio cultural que resguarda parte fundamental de la historia, identidad y tradiciones del pueblo salacajense.

Aunque para muchos aún pasa desapercibido, el museo representa un destino turístico y educativo imprescindible para conocer el legado histórico del municipio.

El museo se encarga de resguardar la historia y preservarla para futuras generaciones. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Si en alguna ocasión te das un paseo por Quetzaltenango, este lugar te queda en el camino y puedes visitarlo para admirar sus piezas.

El museo abre sus puertas de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, ofreciendo una experiencia enriquecedora para visitantes de todas las edades. A través de recorridos guiados en español e inglés, los visitantes pueden adentrarse en la historia local y comprender el valor cultural de Salcajá dentro del altiplano occidental.

Las piezas muestran la cultura previa a la invasión española. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Claudia López, encargada del recinto, destaca que el recorrido permite conocer no solo las salas de exhibición, sino también sitios históricos cercanos. "Nuestro museo cuenta con un tour guiado en español o en inglés, en el que se explica la historia y la cultura de nuestro municipio. El recorrido incluye la visita a la Iglesia La Ermita, uno de los monumentos más antiguos y representativos de la región", explicó.

El Museo Municipal alberga una valiosa colección de aproximadamente 300 piezas arqueológicas, entre las que se encuentran vasijas, silbatos, piedras de moler y esculturas.

Los visitantes pueden acercarse y hacer un recorrido. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Estas piezas corresponden a los períodos preclásico, clásico y clásico tardío, y reflejan la presencia histórica de las culturas K'iche' y Mam en la región. La mayoría de los objetos fueron localizados en el barrio San Jacinto y en áreas circunvecinas del municipio, mientras que una decena de piezas fueron donadas por familias provenientes de Nebaj, Quiché, y Llanos de Urbina, Cantel.

Algunas de estas piezas continúan en proceso de investigación, lo que aporta un valor adicional a la exhibición, ya que permite a los visitantes conocer objetos que aún revelan información sobre la vida cotidiana, las prácticas ceremoniales y las formas de organización de las antiguas civilizaciones que habitaron el territorio.

Se tiene exposición de algunas piezas pictóricas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Además del patrimonio arqueológico, el museo dedica un espacio especial a la indumentaria tradicional maya, resaltando la importancia de Salcajá como uno de los principales centros de producción y comercialización de textiles tradicionales en el país.

En este apartado se explica el significado de los diseños, colores y técnicas de elaboración, así como su impacto en la economía local y en la preservación de la identidad cultural.

Algo para saborear

La experiencia cultural se complementa con la degustación del tradicional caldo de frutas, una bebida emblemática del municipio. Durante la visita, se explica su origen, proceso de preparación y su significado dentro de la cultura salacajense.

"El caldo de frutas es una parte importante de nuestra cultura y también de nuestra economía. Detrás de esta bebida existe una historia rica que forma parte de nuestra identidad y que se transmite de generación en generación", comentó López.

Piezas de diferentes épocas son resguardadas en las vitrinas del museo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Precios de ingreso

El ingreso al Museo Municipal de Salcajá tiene un costo accesible de Q5 para turistas nacionales y Q10 para turistas extranjeros. Asimismo, los visitantes pueden adquirir artesanías y productos tradicionales como rompope y chocolate, elaborados por productores locales, lo que convierte la visita en una experiencia cultural completa.

Para grupos que deseen realizar reservaciones o recibir información ampliada sobre los recorridos, el museo pone a disposición el número 5588-9687, disponible vía llamada telefónica o WhatsApp.