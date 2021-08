Nace el hijo de Emir Pabón tras el fuerte accidente de la pareja

El cantante de Grupo Cañaveral y su esposa Stefanía de Aranda recibieron a su bebé milagro, luego del grave accidente que tuvieron al tomar un servicio de transporte a través de una aplicación móvil.

En un comunicado publicado en redes, Pabón anunció la grata noticia:

"Tanto mi esposa como yo estamos muy agradecidos primeramente con Dios y con todos ustedes por estar en momentos tan difíciles con nosotros, como los que pasamos, y que ahora formen parte de este milagro de vida… Sin duda todos esos mensajes de apoyo nos hicieron muy fuertes para salir adelante, simplemente gracias".

Emir Pabón y Stefanía en entrevista. (Foto: Venga la Alegría)

La pareja aún está en recuperación tanto física como emocional tras haber estado al borde de la muerte. Ahora celebran la llegada de su primer hijo.

Ambos son padres y salieron adelante luego de us aparatoso accidente. (Foto: cortesía Emir pabón psara People en Español)

En una entrevista a People en Español en cantante explicó como ocurrió:

"El conductor aceleró sin razón alguna, le decíamos que parara, no nos hizo caso nunca, fue inevitable el choque, me acuerdo hasta el segundo del impacto, se bloquea la mente y cuando reaccionas no sabes dónde estás".

Emir explicó que lo peor fue no tener comunicación con su esposa que estaba embarazada pues cada uno fue ingresado en un hospital diferente con graves daños físicos.

El cantante tuvo severas heridas y Stefanía estuvo "varios días en terapia intensiva", debido un fuerte golpe en el pecho que afectó a su corazón.

El niño alegra sus corazones. (Foto: Venga la alegría)

"Somos victoriosos, somos un testimonio viviente del milagro de Dios... Es un antes y un después, es un momento de vivir, de disfrutar, de no perder el tiempo, de agradecer a Dios y a la vida estar vivos y que nos estamos levantando, la fuerza y las ganas de recuperación son infinitas", dijo al medio.

El 11 de junio de 2021 Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda iban a ponerse la segunda dosis de la vacuna en la ciudad de Houston, Texas, y al transportarse rumbo a su destino tuvieron el accidente que pudo haberles costado la vida.

