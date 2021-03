NASA revela los sonidos captados por Perseverance en Marte

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reveló este miércoles grabaciones de audio hechas por el robot Perseverance en Marte.

El 22 de febrero, cuatro días después de su arribo al planeta rojo, el Perseverance captó los sonidos del viento marciano.

Things are sounding really good here. Listen to the first sounds of wind captured by my SuperCam microphone. This mic is located at the top of my mast. For this recording, my mast was still down so the sound is a bit muffled. https://t.co/0KpN30oIro — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021

"Las cosas suenan muy bien aquí. Escuché los primeros sonidos del viento capturados por mi micrófono", escribió la NASA en la cuenta de Twitter de Perseverance.

Además, la NASA publicó la grabación del rayo láser sobre una roca marciana.

You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021

El rover Perseverance llegó a Marte el 18 de febrero para una misión de exploración en la superficie del planeta rojo.

*Con información de CNN