Bukele inaugura el "mejor hospital de Centroamérica" en San Salvador (video)

El mandatario salvadoreño considera este hospital como "el más avanzado de Centroamérica".
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró el nuevo Hospital Rosales, cuya infraestructura y servicios marcan el estándar más alto en la red pública nacional.
El mandatario resaltó que la apertura del renovado hospital coloca al país como referencia regional en atención médica, pues "permitirá a los salvadoreños acceder a tecnología médica de punta sin salir del país".
El centro cuenta con el servicio de emergencias más grande del país, capaz de atender casos de medicina general, realizar suturas y llevar a cabo cirugías de alta complejidad.
Está formado por paneles solares para el ahorro energético y sistemas de tratamiento de aguas, cumpliendo con certificaciones internacionales.
Tiene nueve quirófanos equipados para cubrir todo tipo de especialidades médicas.
Entre sus principales avances está la incorporación de cirugía robótica para operaciones complejas, explicando que el cirujano se encuentra en la consola mientras que el equipo quirúrgico robótico ejecuta la intervención.
El área de cardiología realizará 25 pruebas diarias, mientras que urología suma la primera sala pública de urodinamia y un litotriptor de alta gama.
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