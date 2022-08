Nelson Carreras y Rubí hablan sobre su estadía en La Academia

Nelson Carreras y Rubí Ibarra revelaron varios detalles de su experiencia en La Academia 20 años.

Durante una transmisión realizada en TikTok y organizada por La Academia, Nelson Carreras y Rubí Ibarra hablaron sobre su experiencia dentro de la casa de La Academia.

Según el representante de Guatemala, tuvo la oportunidad de vivir momentos memorables junto con sus compañeros. Además, agregó que más allá de la diversión y bromas, está agradecido por las lecciones que aprendió para su carrera profesional.

"De La Academia me llevé un aprendizaje invaluable, cómo tener expresión corporal, cómo interpretar mejor, cómo sentir las cosas, cómo conectar con la gente... Conocí gente que ama tanto lo que hace, que no le importa y no es celosa con sus conocimientos, como los profesores", expresó Carreras.

"Estoy muy agradecido con eso y muy agradecido con el público que me llevó hasta la final. Los amo muchísimo", puntualizó Nelson.

Nelson y Rubí hablan sobre su experiencia en La Academia.



Los ahora exacadémicos sostuvieron una charla durante una transmisión de La Academia. pic.twitter.com/JbxENKW8ri — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 19, 2022

Rubí Ibarra, quien fue una de las alumnas más polémicas en redes sociales, manifestó que también tuvo un gran aprendizaje, pues recalcó que al igual que sus compañeros, recibió la mejor preparación con maestros muy talentosos.

Finalmente, Carreras dijo que Menny Carrasco, uno de sus maestros, lo motivaba para que se preparara en el teatro musical.

Cabe destacar que Lola Cortés, en reiteradas ocasiones le hizo los mismos comentarios. Asegurando que tendría un gran futuro en la comedia y teatro musical.

"El profe Menny, él incluso me dijo, me decía en los montajes que yo daba mucho para el teatro musical. No lo entendí, después Lolita me lo confirmó y fue como: ¡aaah!, sí podría ser esto como algo... También me gusta mucho conducir", enfatizó Carreras.