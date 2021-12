Nerea Godínez da la cara y afirma que no es una cazafortunas

Nerea Godínez apareció ante el ojo público luego de alejarse de los focos y su mensaje fue contundente: "No soy una cazafortunas".

Tras la trágica muerte de Octavio Ocaña y los señalamientos a la exprometida del actor que interpretaba a Benito en "Vecinos", Nerea desmintió todos los rumores acerca de una supuesta herencia que el famoso dejó al pequeño hijo de ella.

La paraja iba a casarse. (Foto: Oficial)

“Por supuesto que no es cierto, yo no sé de donde sacan tantas cosas, yo no soy una cazafortunas como dicen, ya estoy harta de todo esto”, dijo.

Godínez resaltó que está tratando de regresar a su rutina tras su dolorosa pérdida, aunque lo que se dice de ella sí la ha afectado.

“Poco a poco todos estamos retomando nuestras vidas en medio del dolor por la pérdida del ser al que amamos y seguiremos amando (Octavio). Yo estoy como siempre, con mi empresa; el papá de Octavio con su empresa en Tabasco y sus hermanas trabajando, todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tavo”, agregó, dejando en claro la situación.

El medio "El Sol de Tabasco" había publicado que existía un video donde el actor dice que dejó dos de sus propiedades al hijo de Nerea Godínez, su prometida. Aunque no se especifica la ubicación de los lugares, el youtuber Dael Quiroz, de "Arguende TV", explicó que podría ser dos casas ubicadas en la Ciudad de México y Tabasco.

"Incluso hay una cuenta bancaria por ahí, puede ser un carro, puede ser un terrenito, puede ser una casa, finalmente es una propiedad que Nerea no trabajó y no se ganó", afirmó el youtuber.