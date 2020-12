Neto Bran asegura que pondrá una demanda en un ente internacional

El alcalde de Mixco, Neto Bran, arremetió contra los investigadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y aseguró que hará una denuncia ante un ente internacional.

A través de sus redes sociales, Neto Bran, expuso las razones por las que cree que la FECI se inventó un caso."Estoy siendo atacado por un ente investigador en Guatemala, donde me están inventando un caso donde no hay nada, está bien jalado, a una semana que fui nombrado secretario de un partido, por eso haré una denuncia ante un ente de derecho".

Según el jefe edil, nunca ha tenido necesidad de generar un netcenter para defenderse, ni para atacar a un ente de investigación, como es la FECI.

Bran asegura que seguirá trabajando en las funciones de alcalde y, los fines de semana en su función de secretario nacional del partido, se dedicará a la formación de cuadros y si en el camino le pasa algo, "lo va a lamentar".

"Me declaro de derecha, fue un empresario el que me dio la oportunidad de iniciar un negocio. No estoy de acuerdo con la nueva izquierda de Guatemala, los 'chairos'". En el país, a los candidatos o los meten presos o los matan, reiteró.

El alcalde de Mixco también reflexionó acerca de que ser Presidente en Guatemala conlleva dos cosas: "Que le inventen cosas o lo metan al bote, por eso en las elecciones pasadas quitaron del camino a buenos candidatos y ahora tenemos un Presidente nefasto".

El hecho

Rolando Moisés Pérez fue capturado el miércoles 2 de diciembre por la Policía Nacional Civil (PNC). El Ministerio Público lo señala, entre otras cosas, de dirigir un "netcenter" y de colaborar en la campaña política del alcalde de Mixco, Neto Bran, en 2019.

Según la investigación, Pérez iba a ser contratado en la Municipalidad de Mixco. Según la FECI, Bran ya había autorizado la contratación de Pérez, a pesar de que los títulos académicos que presentó son falsos. Por este caso, el Ministerio Público (MP) solicitó que se le retire la inmunidad al jefe edil.

