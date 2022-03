Neto Bran dice que Q5 por pasaje ya no es sostenible (video)

El alcalde de Mixco dice que hay especulación porque el combustible que se esta vendiendo en Guatemala fue adquirido antes de que comenzara el conflicto en Ucrania. Indicó que los transportistas colectivos de Mixco aseguran que ya no es viable el valor de Q5 de pasaje.

Neto Bran, alcalde de Mixco dice que los servicios de transporte público-privado de Mixco están teniendo problemas para funcionar con Q5 de pasaje por viaje, pero ahora se ven más afectados por los incrementos desde que inició la invasión rusa a Ucrania.

El alcalde explicó cómo estos servicios ha sobrevivido durante la pandemia, pero ahora ya no es sostenible, dando a entender que afectará a los mixqueños.

Ante ello, Bran hizo una llamado al gobierno central para que se busquen los mecanismos para detener la especulación de los precios del combustible. “Yo no puedo entender cómo han subido los precios, porque el combustible ya lo tenían los dispensadores, no lo acaban de importar, vino a Guatemala antes que empezara la guerra con Ucrania y no deberían haber subido los precios”, externó el alcalde mixqueño.

Asegura que en Guatemala estamos pagando más caro el precio del combustible en comparación con los mexicanos, Estados Unidos o al resto de Centroamérica.

A juicio de Bran, los precios se pudieron haber mantenido mientras se desarrollaba la guerra, en cambio se dispararon. Su sugerencia es que se suspenda temporalmente el cobro del impuesto al combustible que grava Q4.70 a la gasolina super, Q4.60 de gasolina regular y Q 1.30 del diésel.