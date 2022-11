Nick Carter llora en pleno concierto tras la muerte de su hermano (video)

Los videos de Nick Carter llorando en pleno concierto por la muerte de su hermano, Aaron, han conmovido en redes sociales.

EN CONTEXTO: Esto se sabe sobre la repentina muerte del cantante y actor Aaron Carter

Nick Carter se dejó ver muy devastado tras la muerte de Aaron Carter, su hermano, quien fue localizado sin vida el sábado 5 de noviembre dentro de la bañera de su vivienda en California, Estados Unidos.

Durante un concierto de la banda Backstreet Boys Nick, no pudo ocultar su dolor.

Cuando el artista cantó un verso de la famosa canción "Show Me The Meaning Of Being Lonely", no pudo contener el llanto.

El episodio que fue grabado por los asistentes y difundido en redes sociales, muestra cómo sus compañeros de la banda lo abrazaron y consolaron.

Ante lo ocurrido en pleno concierto, el cual se desarrollaba el escenario de: "The 02 Arena", en Londres, Kevin Richardson, uno de los integrantes de la banda, no tardó en brindar unas palabras.

Amazed by Nick Carter’s strength to get up there and perform this evening. And a lovely moment here in tribute to Aaron pic.twitter.com/BZFTQaSgU4 — jen (@jen_j90) November 6, 2022

What a true professional @nickcarter ❤️@backstreetboys - you all are such talented gentleman.



Thank you pic.twitter.com/yHrAm3wRm2 — Jamie Adkins (@jamiesamp) November 7, 2022

Nick Carter de Backstreet Boys es consolado por un amoroso público y por sus compañeros en tarima en Londres hace unas horas. Su hermano Aaron fallleció ayer. “The show must go on”, dicen por ahí, pero qué dura es la muerte. pic.twitter.com/pNVFD7zZMn — Alejandro Marin (@themusicpimp) November 7, 2022

"El adiós"

Mencionó que ese momento fue especial y con el que rindieron homenaje a Aaron.

"Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocer que el hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció ayer a los 34 años. Él era parte de nuestra familia y les agradecemos todo el amor, todos los buenos deseos y todo el apoyo", fueron las palabras de Richardson.

El público que también se conmovió, aprovechó el momento para brindar aplausos a la agrupación, y sobre todo para despedir a Aaron.