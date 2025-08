Nicolás Samayoa se viste de héroe para Municipal ante Cobán

-

En su primer partido con Municipal en la Liga Nacional, el defensor guatemalteco Nicolás Samayoa se estrenó como goleador y le dio el triunfo a su equipo 1-0 sobre Cobán Imperial, en la tercera jornada del Apertura 2025.

MÁS FÚTBOL: ¿Dónde ver el último amistoso del Barsa en Corea del Sur?

Samayoa ya había debutado el jueves, pero en la Copa Centroamericana, cuando los escarlatas recataron un empate 1-1 en el último minuto ante el Diriangén.

Ese torneo, prioridad para la institución carmesí, hizo que el técnico pinolero Mario Acevedo alternara algunos jugadores y el partido ante los príncipes azules no pintaba fácil.

FT | ¡GANAMOS LOS 3 PUNTOS!



Con anotación de Nicolás Samayoa, Municipal trae los 3 puntos de visita en la jornada 3 del #Apertura2025



Presenta: @BetcrisGuate pic.twitter.com/U4UPzhN8nh — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) August 3, 2025

Kenderson Navarro, José Morales, Jonathan Franco, Rudy Múñoz, José Martínez y Eddie Hernández no iniciaron.

El propio Nico tuvo que venir del banquillo para hacer el gol de la victoria al minuto 66, cuando aprovechó un centro desde el vértice de John Méndez para vencer a Javier Romero con un toque de derecha.

⚽️ ¡Así celebra Samayoa su anotación que abre el marcador para Municipal! pic.twitter.com/TcyzHzdaMy — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) August 3, 2025

Le salió la apuesta a Acevedo, porque para la segunda parte ingresaron Franco, Muñoz, Hernández y César Archila, para que los rojos defendieran el resultado con el balón en los pies y yendo al ataque.

En otros partidos, en los que Cobán va abajo en el marcador, le ha tocado al defensa Thales Moreira convertirse en un delantero más, pero esta vez no pudo hacerlo.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

¡Todo listo en el Estadio José Ángel Rossi!



Cobán Municipal

⚽ Torneo Apertura 2025 – Jornada 3



¿Confiás en el once de tu equipo?#LigaGuateBanrural pic.twitter.com/apH9T1c6TW — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) August 3, 2025

Cobán propuso, pero las cosas no le salen. No apareció Delfino Álvarez, Acuña no tuvo opciones y Janderson fue toda gana, sin contar con suerte. Los príncipes suman su segunda derrota en casa.

Municipal es sublíder y llegará con motivación al duelo ante el Sporting San Miguelito, el jueves, en el que se estrenará la luz en El Trébol.