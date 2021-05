Momento en que niña de seis años escapa del ataque de un tiburón (video)

La niña vivió un momento traumático cuando un tiburón se acercó a la orilla mientras ella jugaba en el mar.

Sheri Gouveia grababa con su teléfono celular a su hija de 6 años, mientras se divertía dentro del agua, en la playa de Kalama.

Anela, la pequeña, logró salir a tiempo al ver cómo las aletas del animal se movían a su alrededor.

(Foto: captura de pantalla)

Gouveia dijo que en realidad no sabía qué había ocurrido por la distancia en la que se encontraba y cuando regresó a casa y vio el video, notó que se trataba de un ejemplar.

La niña estaba histérica y le dijo a su mamá que nunca olvidará el momento, ''Vi un tiburón. No me di cuenta de que estaba a mis espaldas. Tenía muchas ganas de salir corriendo. Estaba muy asustada'', dijo la pequeña.