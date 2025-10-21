"Niño Fantasma" captado en fotos a la salida del Cementerio General

-

Una persona que labora en el Cementerio General de Guatemala, captó accidentalmente la imagen de lo que parece ser una figura infantil. El evento, ocurrido durante la pandemia del Covid-19, revive las leyendas paranormales que rodean al icónico camposanto.

OTRAS NOTICIAS: La historia y los secretos del Cementerio General

Las historias de fantasmas y fenómenos paranormales son comunes en cualquier cementerio, pero el Cementerio General de Guatemala, con su historia y arquiectura, pareciera ser el epicentro de actividades inexplicables.

Recientemente, el reportero paranormal Julio López difundió en sus redes sociales una anécdota inquietante de unas imágenes que le fueron compartidas por un trabajador de dicho cementerio.

El protagonista es un artesano conocido como Kairos Artesanías, quien se dedica a la elaboración de lápidas y piezas conmemorativas dentro de las instalaciones del cementerio.

Según explicó López, esta persona no se dedica a buscar fantasmas, únicamente es un trabajador dedicado que, incluso, evita deliberadamente el contenido paranormal en su plataforma digital.

El misterioso encuentro en pandemia

Según Kairos, las imágenes captadas se remotan a los días más estrictos de la pandemia en Guatemala: entre mayo y junio de 2020. Por esas fechas, según el relato, el artesano se disponía a abandoar su lugar de trabajo cuando escuchó sonidos extraños que llamaron su atención. Por precaución, decidió tomar varias fotografías de su entorno.

La sorpresa ocurrió al revisar las imágenes. En una de ellas se observa lo que parece ser la figura de un niño pequeño en un área oscura. La figura, difusa y con atuendo de una indumentaria infantil, se encuentra sola, en medio de la noche en el cementerio.

Historias que confirman el mito

El reportero Julio López destaca que la autenticidad de las imágenes, provenientes de una fuente no dedicada al contenido de terror, añade un peso significativo a la leyenda.

"Estas fotografías de Kairos al parecer demuestran que sí. El Cementerio General de Guatemala tiene muchas historias paranormales y la del niño en esta fotografía es una de ellas", concluyó López.

¡HISTORIAS 502! - ESPECIAL OCTUBRE-



"Niño Fantasma" captado en la salida del Cementerio General



Conoce la historia de las imágenes compartidas con el reportero paranormal Julio López: pic.twitter.com/ebPmR9TVlZ — Soy 502 (@soy_502) October 21, 2025

Historia del Cementerio General

El Cementerio General de Guatemala se inauguró en 1880, durante el Gobierno de Justo Rufino Barrios. Posee ocho montículos de la época prehispánica y los cuales se cree que eran parte del sitio arqueológico Kaminal Juyu.

Se destaca por la forma en que fueron construidos los distintos mausoleos, con estilos arquitectónicos del neoclásico, neogótico, romántico, modernista, neocolonial e historicista.

En sus primeros años, el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala presentaba una simetría perfecta, con 800 metros de frente y 400 de fondo, abarcando un total de 323 mil metros cuadrados. En 1896, se implementó un proyecto de jardinización, que incluyó especies como ciprés fúnebre, eucalipto, jacaranda y palmera.

Otras historias de fantasmas

Así como otros cementerios reconocidos por la belleza que poseen en infraestructuras, como la Verbena y La Villa, el Cementerio General de Guatemala porta secretos y anécdotas que contar.

Las calles que rodean el cementerio han sido escenarios espeluznantes, ya que taxistas han presenciado la historia de una dama que desea un viaje por la zona, pero al momento de finalizar el recorrido, ya no se encuentra dentro del auto.

Algunos exploradores paranormales han tomado la decisión de hacer recorridos nocturnos, en el interior del cementerio, y han captado sonidos extraños provenientes de mausoleos y fosas comunes.