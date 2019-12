Padres le regalaron a su hijo de 5 años, un brazo biónico, como presente de Navidad, ya que pequeño nació sin su extremidad izquierda.

El niño nació prematuro y desprovisto de la extrema izquierda, y es el primer niño en el Reino Unido en tener una prótesis funcional fija por encima del codo que el servicio de salud no proporciona.

Los padres lograron recaudar el dinero necesario a través del crowdfunding para el proyecto. Ocho semanas antes de tiempo, Jacob Scrimshaw nació sin gran parte de su brazo izquierdo. El Servicio de Salud Británico no cubre implantes robóticos por encima del codo. Pero los padres no se dieron por vencidos.



Los padres Gemma Turner y Chris Scrimshaw, ambos de 36 años de Calderdale, en el oeste de Yorskshire, lograron recolectar el dinero necesario para poder solicitar el proyecto de extremidad biónica, que costó alrededor de 16 mil libras, casi 20 mil euros.

Ben Ryan, del Puente Menai de Anglesey en Gales, respondió la solicitud en Instagram. Ryan es jefe de Ambionics y director de Glaze Prosthetics UK, y también experimentó una historia similar a la de los padres de Jabob. Sol, su hijo de cuatro años, perdió el brazo cuando solo tenía diez días. Por lo que diseñó una prótesis que Sol ya había logrado usar a las cinco semanas, incluso aprendiendo a gatear.