Un joven que era nuevo en la oficina fue invitado a la posada de la empresa, en donde se llevó el mejor premio y de una vez anunció que renunciaba. Esta historia de navidad se hizo viral y le dio la vuelta al mundo.



Adriel García, quien llevaba apenas cinco días trabajando, se ganó una pantalla de 50 pulgadas en la rifa para empleados, de acuerdo con información del diario mexicano Excélsior.

García compartió en Facebook sobre lo afortunado que fue y sus planes a corto plazo (nada favorecedores para la empresa).

“Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado, y que voy y me ganando la de 50 jajajajlo que no saben es que ya no iré el lunes”, escribió.

El post del empleado fue compartido más de 65 mil veces y tiene más de 15 mil comentarios; algunos de apoyo, otros que reprueban esa acción y otros más que creen que es una broma.

Sin duda en la era del internet y las redes sociales no hay historia que se quede escondida o que pase desapercibida.