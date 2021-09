Salud evalúa plan para vacunar a jóvenes de 12 a 17 años en 2022

La vacunación de niños podría empezar en Guatemala el próximo año, así lo analiza el Ministerio de Salud.

El director General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Eliú Mazariegos, explicó a Soy502 que la vacunación sería para niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, y que podría llevarse a cabo a partir del próximo año.

Mazariegos aclaró que es un tema que se encuentra en análisis en el MSPAS, como parte de la programación de vacunación.

No obstante, el presidente Alejandro Giammattei, dijo el martes 7 de septiembre en una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), que la vacunación de niños no se hará aún, debido a que no hay certeza de que sea conveniente.

"Cuando empezó la pandemia la OMS (Organización Mundial de la Salud) decía que no vacunáramos embarazadas, ahora dice que sí se puede. Lo mismo pasa con los niños, pero hay que esperar", manifestó el mandatario.