La canción "No se habla de Bruno" de "Encanto" se convierte en gran éxito de Disney

El tema "No se habla de Bruno" se ha convertido en uno de los más populares y pegadizos desde el estreno de "Encanto".

Casi dos meses después de su estreno, la película "Encanto" continúa recibiendo buenas noticias. Hace algunos días se sabía que la banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda se había colado en la número 1 del top Billboard.

Ahora, se descubre que la canción "No se habla de Bruno" consumó un triunfo aún más sorprendente.

Esto debido a que la canción ha alcanzado el segundo puesto de la lista Billboard 100. Además, arrasa en las listas de éxitos de todo el mundo.

Desde Spotify con más de 76 millones de reproducciones y 9 mil descargas (tan solo en EE. UU.) hasta Apple Music e iTunes y encabeza la lista global de videos musicales de YouTube.

Lo que la consagra como la de mayor audiencia en la historia de Disney desde 1995.

Lista de éxitos

Desde hace algún tiempo, Disney no sorprendía con una canción tan popular y pegadiza como esta.

La última vez había sido en 2013, cuando se estrenó la película "Frozen. El reino de hielo", por lo que ahora ya se puede decir que "No se habla de Bruno" se puede comparar con el éxito que tuvo "Sueltalo" ("Let it go").

Cabe recordar que hace 26 años, la canción "Colores en el viento" ("Colors of the Wind") compuesta por Vanessa Williams para la banda sonora de "Pocahontas" ostentó igualmente este mismo puesto.

Un año antes hizo lo propio "Es la noche del amor" ("Can you feel the love tonight") el tema de Elton John para "El Rey León".

"No se habla de Bruno"

"No se habla de Bruno" ("We don´t talk about Bruno") no solo igualó los logros de esos temas, sino también los superó. Sin embargo, se ha quedado a las puertas de conseguir el triunfo total, ya que, por el momento, ese primer puesto en la historia de las canciones de Disney= lo tiene "Un mundo ideal" ("A whole new world") de Tim Rice y Alan Menken para "Aladdin", que llegó al número 1 en marzo de 1993.