El guatemalteco que triunfa en importantes producciones de HBO

El guatemalteco ha logrado una próspera carrera en el teatro y cine estadounidense gracias a su esfuerzo y su pasión por las tablas.

El actor Emanuel Loarca es parte del elenco de la nueva serie de comedia de HBO "Hacks", que se incluye en su repertorio de participaciones para la cadena de televisión por suscripción estadounidense.

El artista contó Soy502 cómo inició su carrera en Estados Unidos: "Me fui con mi familia a New Jersey cuando era niño, he vivido la mayoría de mi vida aquí (en EE.UU.). Viví en Nueva York donde empecé a hacer teatro en 1998, luego me mudé a Los Ángeles en 2005 para buscar oportunidades en cine y televisión, ese mismo año fundé mi compañía de teatro llamada "Akabal Theatre".

El teatro es la pasión del actor guatemalteco Emanuel Loarca. (Foto: Emanuel Loarca oficial)

En su compañía crea historias que reflejan la cultura latina y la experiencia de los inmigrantes, un espacio para crecer, compartir y sentirse en casa según contó el guatemalteco.

"Nos nombraron en Los Angeles como 'The Guatemalan American theatre co.' así nos hemos presentado en Los Angeles, México, Guatemala, República Dominicana, New York, NJ, Connecticut y Rhode Island, hemos tenido mas de 500 presentaciones y colaborado con más de 100 artistas guatemaltecos, norteamericanos y latinoamericanos, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emanuel Silvain Loarca (@emanuel.loarca)

Loarca ha participado en más de 90 producciones teatrales y ha sido parte de series como: "Sex and the city" (su primera incursión a la televisión en inglés), "La ley y el orden: intento criminal", "Criminal minds", "susaneLand", "The L Word" y "Barry", donde comparte escena con el famoso comediante Bill Hader, conocido por su trabajo en Saturday Night Live, entre otros.

Emanuel comparte con el elenco de la trama susaneLand. (Foto: IMDb)

Emanuel junto a Bill Hader en la película "Barry". (Foto: Emanuel Loarca oficial)

Recientemente destacó en "Hacks", serie de comedia de HBO Max y también compartió escena con Mila Kunis en la nueva película "Four Good Days".

Emanuel Loarca junto a Mila Kunis en el rodaje de la película "Four Good Days". (Foto: Emanuel Loarca)

Acerca de su participación en Hacks contó:

"Todo fue muy secreto, ni siquiera sabía que la producción ya estaba vendida, nos dijeron que era un capítulo piloto y no nos revelaron que era para HBO, me encantó trabajar allí, hago un personaje que trabaja de valet parking, el show esta genial y es súper divertido, seguro le irá muy bien."

De su participación junto a Kunis dijo:

"Mila es una linda persona, super amable y divertida, fue increíble conocerla a ella y a Glenn Close".

Estos son los adelantos de las tramas donde participó recientemente: