"Que no tengas paz", familia de Catalina Vélez envía mensaje a su asesino

Un mensaje de indignación y dolor dirigido a un hombre fue publicado por la familia de Catalina Vélez, la colombiana hallada muerta en Guatemala.

La familia de Catalina Vélez Henao, la ciudadana colombiana que fue hallada muerta en Guatemala, continúa exigiendo justicia y ha utilizado las redes sociales para visibilizar el caso.

El miércoles 14 de mayo, una tía de la joven publicó un mensaje dirigido al responsable del crimen:

"Maldit*, que no tengas paz ni tranquilidad en lo que te reste de vida, que cada paso que den tus pies sea un camino de espinas. Que no tengas paz ni un minuto de tu vida, maldit** asesino, no vas a tener paz", se lee en el mensaje.

El mensaje fue acompañado con fotografías de Catalina, junto a otras publicaciones en las que familiares y allegados solicitan el esclarecimiento del hecho y piden que las autoridades guatemaltecas avancen en la investigación.

(Foto: captura de pantalla)

La campaña ha sido replicada por distintos usuarios que buscan mantener activa la denuncia en redes sociales.

Fue el martes 13 de mayo, cuando el Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que la mujer localizada sin vida el 3 de mayo en un terreno baldío, cercano a una finca en la aldea Ixpaco, municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, es de nacionalidad colombiana. Sin embargo, no proporcionó el nombre de la víctima.

La consulta fue realizada por Soy502 en relación con el caso de Catalina Vélez Henao, ciudadana colombiana que fue reportada como desaparecida el 2 de mayo tras viajar a Guatemala.

Su caso trascendió públicamente hasta el 9 de mayo, cuando el medio colombiano 30Minutos compartió la alerta oficial sobre su desaparición.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial si el cuerpo pertenece a Vélez, su familia sostiene públicamente que se trata de ella y ha comenzado las gestiones para trasladar los restos a Colombia.

(Foto: 30Minutos)

Colombiana fue vista por última vez en Santa Cruz Naranjo

El cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Esta entidad indicó a Soy502 que el proceso de identificación aún no ha concluido.

De acuerdo con el MP, la víctima había sido reportada como desaparecida el 2 de mayo. La Fiscalía de Distrito de Santa Rosa realizó las primeras diligencias en el lugar del hallazgo, mientras que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio asumió la investigación posteriormente.

Según información preliminar, la mujer fue vista por última vez en el municipio de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa.

La Fiscalía indicó que solicitó al Inacif diversos peritajes para fortalecer la investigación y establecer las circunstancias de la muerte violenta, así como identificar al responsable. Actualmente se trabaja bajo varias líneas de investigación.

Familiares de Catalina Vélez llegarán a Guatemala

Familiares de Catalina Vélez viajarán a Guatemala para corroborar si el cuerpo que permanece en el Inacif se trata de ella.

En redes sociales, personas cercanas a ella aseguran que se trata de la joven colombiana, debido a sus características físicas.

"La mataron en Guatemala y es para traerla a Colombia con sus seres queridos", escribió una persona cercana a Catalina en redes sociales, donde también circulan mensajes de despedida y solicitudes de apoyo económico para cubrir los costos del traslado.

(Foto: redes sociales)